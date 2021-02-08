Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2'nin Özel Modeli Tanıtıldı - Fiyatı ve...

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2’nin Özel Modeli Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, yine yaptı yapacağını. Çinli şirket, bu kez de Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition adlı bir scooter tanıttı.

Ayşen Sıla

-

0
xiaomi scooter

Xiaomi, bugün bir etkinliğe ev sahipliği etti. Dünyaca ünlü şirket, Mi 11 akıllı telefonun küresel modelini ve Mi TV Q1 75-inç televizyonu piyasaya sürdü. Tüm bu ürünlerin yanı sıra Xiaomi Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition adlı bir elektrikli scooterı da ürün portföyüne ekledi. Mi Scooter Pro 2’nin özel sürümü, geçen yıl Temmuz ayında Mi Electric Scooter Pro 2 ve Scooter 1S’yi açıkladığında tanıtılmıştı.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, önde gelen otomobil şirketleri Mercedes-AMG’nin tasarım öğelerini Xiaomi’nin gelişmiş scooter mühendisliği ile birleştirerek, güvenilirlik, stil ve rahatlık sunuyor. Scooter, benzersiz deniz mavisi vurgulara sahip ve arka tekerleğin yanında ayırt edici AMG markasını içeriyor.

Teknik özellikler Mi Elektrikli Scooter Pro 2 ile tamamen aynı olsa da tasarımıyla kolayca göze çarpıyor. Scooter üzerindeki birkaç iyileştirmeden biri, 45 km’lik geniş bir menzil içerirken, en yüksek hız 25 km/saate çıkabiliyor. Scooter, yüzde 20 eğimli tepelere zahmetsizce tırmanabiliyor, bu da onu günlük işe gidiş gelişler için ideal hale getiriyor.

xiaomi scooter

Scooter ayrıca, sürücülerin rahat ve sorunsuz bir sürüş deneyimi için çok çeşitli parametreleri görüntülemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan yerleşik bir LCD ekrana sahip. Ekran, kullanıcıların gerçek zamanlı hızı kontrol etmelerine, bir sürüş modu seçmelerine, Bluetooth’a bağlanmalarına ve hatta tek bir bakışta far durumunu izlemelerine yardımcı oluyor.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMD Petronas F1 Team Edition ayrıca 300W güçlü bir motora, güvenilir çift fren sistemine, şok emici pnömatik lastiklere ve yüksek kentsel hareketlilik için kolay katlanabilir tasarımı da beraberinde getiriyor.

xiaomi scooter

Özünde güvenlik düşünülerek tasarlanan Mi Electric Scooter Pro 2 ön, arka ve yan reflektörlerin yanı sıra daha iyi görüş için 10 metreye kadar ileriyi aydınlatan yükseltilmiş 2W farları da bulunduruyor. İlk kez binenler, ek bir güvenlik katmanı için mobil cihazları aracılığıyla bağlandıktan sonra güvenlik hatırlatıcıları ve ipuçları alacak.Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 799 Euro olarak belirtildi.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmo China

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Xiaomi, 3D Akıllı Telefon Tasarımı Patentini Aldı

Geçmişte birden fazla 3D akıllı telefon vardı, ancak hiçbiri gelecek vaat etmiyordu. Bu nedenle, büyük şirketler bu tarz telefonlara yatırım yapmayı denemedi bile. Ama...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Dört Yeni Apple İşlemci Geliyor – İşte Sızdırılan Teknik Özellikler

Yeni bir sızıntı, Apple'ın yeni işlemciler üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Bu haber doğruysa, şirket yakında ürünlerinde yer alabilecek dört yeni çip üzerinde çalışıyor olabilir.Tanınmış...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Küresel Pazarda Görücüye Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, küresel pazarlar için 2021'deki en son amiral gemisi Mi 11'i duyurdu. Telefon, Aralık ayında Çin'de tanıtılmıştı fakat bir üst model olan Xiaomi Mi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Mi TV Q1 75 İnç Piyasaya Sürüldü – Muhteşem Özelliklerine Bir Göz Atın!

Xiaomi, bugün muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, Mi 11'in küresel modelini ve Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMD Petronas F1 Team Edition adlı bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2’nin Özel Modeli Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün bir etkinliğe ev sahipliği etti. Dünyaca ünlü şirket, Mi 11 akıllı telefonun küresel modelini ve Mi TV Q1 75-inç televizyonu piyasaya sürdü....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014