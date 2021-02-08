Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2’nin Özel Modeli Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün bir etkinliğe ev sahipliği etti. Dünyaca ünlü şirket, Mi 11 akıllı telefonun küresel modelini ve Mi TV Q1 75-inç televizyonu piyasaya sürdü. Tüm bu ürünlerin yanı sıra Xiaomi Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition adlı bir elektrikli scooterı da ürün portföyüne ekledi. Mi Scooter Pro 2’nin özel sürümü, geçen yıl Temmuz ayında Mi Electric Scooter Pro 2 ve Scooter 1S’yi açıkladığında tanıtılmıştı.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, önde gelen otomobil şirketleri Mercedes-AMG’nin tasarım öğelerini Xiaomi’nin gelişmiş scooter mühendisliği ile birleştirerek, güvenilirlik, stil ve rahatlık sunuyor. Scooter, benzersiz deniz mavisi vurgulara sahip ve arka tekerleğin yanında ayırt edici AMG markasını içeriyor.

Teknik özellikler Mi Elektrikli Scooter Pro 2 ile tamamen aynı olsa da tasarımıyla kolayca göze çarpıyor. Scooter üzerindeki birkaç iyileştirmeden biri, 45 km’lik geniş bir menzil içerirken, en yüksek hız 25 km/saate çıkabiliyor. Scooter, yüzde 20 eğimli tepelere zahmetsizce tırmanabiliyor, bu da onu günlük işe gidiş gelişler için ideal hale getiriyor.

Scooter ayrıca, sürücülerin rahat ve sorunsuz bir sürüş deneyimi için çok çeşitli parametreleri görüntülemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan yerleşik bir LCD ekrana sahip. Ekran, kullanıcıların gerçek zamanlı hızı kontrol etmelerine, bir sürüş modu seçmelerine, Bluetooth’a bağlanmalarına ve hatta tek bir bakışta far durumunu izlemelerine yardımcı oluyor.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMD Petronas F1 Team Edition ayrıca 300W güçlü bir motora, güvenilir çift fren sistemine, şok emici pnömatik lastiklere ve yüksek kentsel hareketlilik için kolay katlanabilir tasarımı da beraberinde getiriyor.

Özünde güvenlik düşünülerek tasarlanan Mi Electric Scooter Pro 2 ön, arka ve yan reflektörlerin yanı sıra daha iyi görüş için 10 metreye kadar ileriyi aydınlatan yükseltilmiş 2W farları da bulunduruyor. İlk kez binenler, ek bir güvenlik katmanı için mobil cihazları aracılığıyla bağlandıktan sonra güvenlik hatırlatıcıları ve ipuçları alacak.Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 799 Euro olarak belirtildi.