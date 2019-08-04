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Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin 144Hz yenileme hızına sahip Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 bilgisayarı tanıtıldı...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, ikinci oyun dizüstü bilgisayarı olan Mi Gaming Laptop 2019‘u tanıttı. Dizüstü bilgisayar etkileyici özellikleri barındırıyor ve başlangıç ​​fiyatı 1080 dolar. Tasarım açısından Mi Gaming Laptop 2019 geçen yılki modelden farklı görünmüyor.

Aynı sayıda bağlantı noktasına ve havalandırma deliğine, aynı çerçeve boyutunda 15,6 inç ekrana ve tam klavye düzenine sahipsiniz. Bununla birlikte, 2019 versiyonunun daha koyu siyah bir tonda geldiğini söyleyebiliriz.

Tasarım değişmese de, donanım açısından çok şey değişti. Bunlardan önce, ekranın ilginç ve yeni bir özelliğe sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Hala 15,6 inç, %81 ekran/gövde oranına ve %72 renk gamına sahip. Hepsinden öte, daha seri bir oyun için 144Hz yenileme hızını beraberinde getiriyor.

Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Mi Gaming Laptop Üç farklı modelde geliyor. 

Temel Model

9. Nesil Intel Core i5-9300H işlemci (2.4GHz, Turbo Boost 4.1GHz)
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
8GB DDR4 RAM (2666MHz)
512GB PCIe SSD
144Hz Yüksek Yenileme Hızı FullHD ekran

Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Orta Model

9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci (2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
16GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666MHz)
512GB PCIe SSD
144Hz Yüksek Yenileme Hızı Full HD ekran

Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Üst Model

9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci (2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)
NVIDIA GeForce RTXTM 2060
16GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666MHz)
512GB PCIe SSD
144Hz Yüksek Yenileme Hızı Full HD ekran

Tüm modellerde çift bantlı WI-Fi, Bluetooth 5.0, 2x 3W hoparlörler, Dolby Audio ve 1MP HD web kamerası var. Bağlantı noktaları için 4x USB 3.0 bağlantı noktası, 1x Ethernet bağlantı noktası, 1x mikrofon bağlantı noktası, 1x kulaklık girişi, 1x HDMI çıkış bağlantı noktası ve 3’ü 1 arada bir kart okuyucu vardır.

Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Mi Gaming Laptop 2019’da ayrıca 3 farklı modlu 4 renkli LED arkadan aydınlatmalı klavye, çoklu hareket kontrolüne sahip bir dokunmatik ekran ve Windows 10 Home ile birlikte geliyor. 4,5 saate kadar video oynatımı, 4 saate kadar video akışı ve 4.5 saate kadar web taraması yapması gereken 55Whr bir bataryaya sahiptir.

Fiyat 

Mi Gaming Laptop 2019 temelmodel için 1080 dolara satış yapacak. Üst düzey model 1239 dolara satılacak. Mi.com’da ön sipariş için mevcut olan en üst model, 1297 dolara satılacak. İlk satışın ne zaman yapılacağı hakkında bilgi yok.

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