Xiaomi Mi Laptop Pro Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Beklendiği gibi Xiaomi, Xiaomi Mega Launch etkinliğinin ikinci gününde Mi Notebook Pro 14 2021 ve Mi Notebook Pro 15 2021′i piyasaya sürdü. Bu ikisi, şirketin bugüne kadarki en iyi dizüstü bilgisayarları olarak anılıyor. Bazı nedenlerden dolayı, Xiaomi’nin küresel kolu onlara sırasıyla Mi Laptop Pro 14 ve Mi Laptop 15 Pro diyor. Haydi gelin bu muhteşem bilgisayarlara yakından bakalım.

Xiaomi Mi Laptop Pro 14 ve 15

Yeni piyasaya sürülen yüksek kaliteli Xiaomi dizüstü bilgisayarlar, 600 serisi havacılık sınıfı alüminyum alaşımından yapılmış metal bir yekpare tasarıma sahip. Apple MacBook Pro ile aynı görünüyorlar ve Aytaşı Grisi ile Hilal Gümüş adlı iki renk seçeneği sunuyor. 14 inçlik sürüm 15,6 mm ile ince, 15 inçlik sürüm ise 15,9 mm ile biraz daha kalın diyebiliriz.

15 inçlik model, Corning Gorilla Glass korumalı 15,6 inç 3,5K (3000 x 2000 piksel) çözünürlüklü OLED ekrana sahip. Bu panel 1.000.000: 1 kontrast oranına, 600 nit maksimum parlaklık seviyesine, ΔE≈1 renk doğruluğuna, 16:10 en boy oranına ve.%93 ekran/gövde oranına sahip.

Ayrıca, bu ekran 10,7 milyar renk üretebiliyor, DCI-P3 renk gamının %100’ünü kaplayabiliyor ve DC Karartmayı destekliyor. Son olarak, aynı zamanda TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ve SGS Eye Care Display Sertifikalarına sahip.

Öte yandan, 14 inçlik model 14 inç 2.5K (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir LCD panele sahip ancak 120Hz’e kadar yenileme hızı bulunuyor. Bu ekran 16:10 en boy oranına, ΔE≈1,5 renk doğruluğuna ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikasına sahip.

Cihazların her ikisi de 16GB DDR4 RAM ve 512GB PCIe SSD ile birleştirilmiş 11. Nesil Intel Core işlemciler bulunduruyor. İ5 modeli NVIDIA GeForce MX450 grafik işlemci ile geliyor ancak i7 sürümü standart olarak bu ayrı grafik işlemciye sahip.

Bu dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında arkadan aydınlatmalı klavye, geniş dokunmatik yüzey, parmak izi sensörü, WiFi 6, 3 x USB Type-C (bunlardan biri Thunderbolt), 3,5 mm kulaklık girişi, Microsoft Windows 10 işletim sistemi, MIUI +, XiaoAi sesli yardımcısı, HD web kamerası, 56 Whr (14 inç) / 66 Whr (15 inç) pil ve 100 W hızlı şarj bulunuyor. Yeni ince ve hafif premium Xiaomi dizüstü bilgisayarlar, 806 ile 1217 dolar arasında bie fiyat etiketine sahip.