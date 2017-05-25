Xiaomi Mi Max 2 Açıklandı: Büyük bir batarya ile geliyor!

Bugün Mi taraftarları için büyük bir gün – Xiaomi Mi Max 2 Çin’de piyasaya sürüldü. Xiaomi CEO’su Lei Jun, enerji tasarruflu Snapdragon 625 yonga seti, 5300 mAh büyük pil ve ilk yineleme üzerinde geliştirilmiş tasarım ile gelen cihazı sundu.

Xiaomi Mi Max 2‘de ince çerçeveli 6.44″ ekran var – Mi Mix ince değil, ancak sonuçta orta segment bir telefon. Yonga seti, Snapdragon 650/652’den, birinci Mi Max‘i işlem gücü açısından bir düşürme olarak sayılabilir, ancak daha güçlüdür. Dahili depolama için RAM şu anda 4 GB‘tır. Cihazın ayrıca 64 GB veya 128 GB hafızası bulunuyor.

Mi Max 2, Mi 6’dan gelen 12 MP ana kamera ile birlikte geliyor. Sony’nin 1.25μm pikselli IMX386 sensörüne sahip.

Xiaomi, pil ömrü konusunda Mi Max 2‘nin canavar olduğundan emin oldu. 5,300 mAh bataryası QuickCharge 3.0 ile birlikte geliyor ve şirket, bir saatlik şarj işleminin kapasitenin %70‘ini doldurduğunu söylüyor.

Parmak izi tarayıcısı arkaya yerleştirilirken ön tarafında bir sensör home düğmesi bulunuyor. İki adet stereo hoparlör ve bir USB Type-C portu var.

Fiyatlandırma, 4 GB + 64 GB sürüm için 1,699 CNY / 247 USD’den başlarken, 128 GB depolama alanlı Mi Max 2’nin CNY 1,999 yaklaşık 291 dolara mal olacak.