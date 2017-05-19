Xiaomi Mi Max 2 gelecek hafta açıklanacak

Geçen yıl düzenlenen Xiaomi Mi Max‘in halefi önümüzdeki hafta resmen açıklanıyor. Çinli şirketin resmi web sitesine bir göz attığınızda, Mi Max 2‘nin 25 Mayıs’ta ilan edileceği açıklandı.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 626 yonga setinden güç alacağı ve 6,4 inçlik bir Full HD ekrana sahip olacağı biliniyor.. Dahili bellek 128GB olacakken RAM 4GB olacaktır. Telefonda 12 MP ana kamera ve 5 MP selfie kamera bulunuyor.

Dile getirilen diğer özellikler arasında 4G LTE desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Tip C bağlantı noktası, IR blaster ve tüm metal bir yapı bulunuyor.