Xiaomi MI MAX 2 Mayıs Ayında Çıkabilir

Daha önce Xiaomi MI6‘nın tek sürümünün olmayacağı başka Plus gibi başka varyasyonlarının da olacağını tahmin ediliyordu. Daha önceki haberimizde MI6 Plus’ın iptal edildiğini belirtmiştik. MI6 Plus konusunda hayal kırıklığı yaratacak haberler gelirken Xiaomi MI MAX 2 cephesinde iyi haberler var.

Xiaomi MAX serisi 6 inç geniş ekran avantajının yanı sıra geniş ekran stili olacak. Xiaomi MI MAX 2’nin bir çok render görselleri sızdırıldı.

Önceki Xiaomi MI MAX ile karşılaştırıldığında, MI MAX 2’nin bazı değişiklikler bulunmakta. Tasarım görüntüsüne göre cihazda sırtı anten tasarımı benimsemekte, tek parça nano metal kaplama, kıvrımlı tasarım daha büyük ve daha iyi dokunma hissi bulunmakta. Cihazda USB Tip C bağlantı noktası bulunmakta. Ayrıca Xiaomi bu cihazda 3.5mm kulaklık jakından vazgeçmemiş. Parmak izi tarayıcısı cihazın arka yüzünde bulunmakta.

Xiaomi MI MAX 2’nin Xiaomi MI6 ile birlikte çıkmamasının sebebi Snapdragon 660‘ın piyasaya sürülmesini beklemek. Eğer sorun olmazsa Xiaomi MI MAX, orta seviye işlemci alanında en üst düzey olan Snapdragon 660 işlemcisini kullanacakr. Ve fiyat olarak 320 dolardan satılması beklenmekte. Cihazın Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.