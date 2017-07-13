Xiaomi, Mi Max 2 Modelini Hindistan’da Piyasaya Sürüyor

Xiaomi‘nin en büyük telefonu önümüzdeki hafta Hindistan’da piyasaya sunulacak.

Xiaomi, 18 Temmuz’da Hindistan’da Mi Max 2‘yi piyasaya sürecek. Birinci nesil Mi Max geçen yıl üreticinin en iyi cihazlarından biri haline geldi ve halefi daha büyük bir 5300mAh pil ve 6.44 inçlik ekran boyutunu korudu.

Diğer özellikler arasında bir Snapdragon 653 yonga seti, 4GB RAM, 64GB veya 128GB depolama seçenekleri, arkada 12MP kamera, 5MP ön kamera, Wi-Fi ac, USB-C ve bir 3.5mm jak bulunuyor. Telefon, Android 7.1.1 Nougat’a dayanan bir MIUI 8 kurulumu çalıştırıyor.

64GB depolama alanlı varyantın Çin’deki parekende satışı 1,699 Yen (250 $), bu nedenle Hint versiyonu ₹ 17.000 civarında bir fiyata mal olabilir. Gelecek hafta daha fazlasını öğrenebileceğiz.