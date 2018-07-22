Uzun süredir beklenen gerek tasarımı gerekse de sistem özellikleri dikkat çeken Xiaomi Mi Max 3 akıllı telefonları kısa süre önce tanıtıma çıkmıştı. Yeni akıllı telefon modellerinde sunulan özellikle tasarım büyük oranda beğeni de toplamıştı. Zaten eski tasarımlarda gelen yorumlar sonrasında markanın yeni modelde de benzer bir tasarım kullanılacağı vurgulanmıştı. Yeni akıllı telefon modelinin tanıtımından sonrada bu beklentiler karşılandı. Peki, ya performans kısmında bu beklentiler karşılandı mı? İşte bunun cevabını ise Xiaomi Mi Max 3 AnTuTu puanları verdi. Hemen markanın aldığı puanlara geçelim.

Xiaomi Mi Max 3 AnTuTu Puanları Nasıl?

Yeni modelin içerisinde yer alan donanımdan söz ederek işe başlayalım. Bu serinin içerisinde Snapdragon 636 işlemcileri bulunuyor. Orta segmentin başarılı işlemcisi olarak karşımıza çıkan işlemcilerin yanında, 6 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı da sunuluyor. Yeni modelin 8 çekirdekli işlemcilerinin performans değerleri ise başarılı gibi gözüküyor.

Öyle ki verilere göre akıllı telefon, 118,741 puan almış gibi gözüküyor. Xiaomi Mi Max 3 AnTuTu puanları için açıklanan bu rakam, rakiplerin önünde bir rakam gibi gözüküyor. Aynı işlemci modelini kullanan rakiplere göre Xiaomi Mi Max 3 AnTuTu puanının ciddi derecede daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu modellerden biri olan Redmi Note 5 modelinin 115,247 puan aldığını düşünecek olursak, bu değer pek sürpriz gibi gözükmüyor.

Genel puan dışına işlemcilerin ayrıca puanı da yine dikkat çekici seviyede. Bu puanlara göre yeni modeller 55.879 işlemci puanına ulaşmayı başarmış durumda. Xiaomi Mi Max 3 AnTuTu puanlarında her iki alanda da markanın yeni modelinin bira daha önce olduğunu söyleyebiliriz.

Yine markanın kendi akıllı telefon modelleri ile yapılan kıyaslamalarda da yeni modelin daha önce olduğu açık bir şekilde ortada. Bu durum üzerinde RAM bellek miktarının da oldukça etkili olduğundan söz ediliyor. Tabii ki genel performans değerlerinin, orta segment modeller için değerlendirilmeye alındığını da ekleyelim.