Xiaomi akıllı telefon modelleri içerisinde en geniş boyuta sahip olan akıllı telefonlardan biri olması beklenen Xiaomi Mi Max 3 akıllı telefonları, günden güne daha da detaylanmaya devam ediyor. Aslında markanın en ilginç modellerinden biri olması nedeniyle büyük oranda merak edilen yeni serinin, özellikler ekran boyutu kısmında bazı rekorları kırabileceği belirtiliyor.

Şimdiye kadar ortaya atılan hemen her iddiada yeni akıllı telefonların 7 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve tabletleri pek aratmayacağı belirtilmişti. Özellikle yeni akıllı telefonların çerçevesiz olmasının da beklenmesiyle beraber çok geniş bir kullanım alanına sahip serilerle karşılaşılacağı düşünülmeye başlamış durumda. Bu görüşü kanıtlayan yeni görsellerde bugün itibariyle yayınlandı.

Xiaomi Mi Max 3 Görsellerinde Yer Alan Detaylar

Yeni akıllı telefonların çalışır halde olduğunu ortaya koyan yeni görsellerle beraber Xiaomi Mi Max 3 modeli için şimdiye kadar en iddialı olan görüntülerde yayınlanmış oldu. Yeni telefonların yapısını olduğu gibi ortaya koyan görseller, beklenen birçok teknoloji konusunda da ipuçları vermiş gibi gözüküyor. Tabii ki bu görseller kesin olarak telefona ait demek yanlış olacaktır. Marka genüz bunun için bir doğrulama yapmadı. Fakat sızdırılan görseller şimdiye kadar gelen tasarım iddialarıyla örtüşmekte.

Görsellere göre Xiaomi Mi Max 3 akıllı telefonları beklendiği gibi neredeyse çerçevesiz bir ekranlar geliyor. Ön kısımda ise bir adet kamera kullanımı yapıldığı görülüyor. Arka kısma geçildiği zaman ise parmak izi sensörlerinin konumlandırılmış olduğunu ve üst kısımda da yan yana sıralanmış olan çift arka kamera kullanıldığını görmekteyiz.

Sistem özellikleri kısmında ise 7 inç ekranda 18:9 ekran oranı beklentisi öne çıkıyor. Tabii ki teknik konularda da bilgiler var. Snapdragon 660 model işlemcilerin yer alacağının belirtildiği akıllı telefonların iki farklı modeli bekleniyor. İlk modelde Snapdragon 660 işlemcileri bulunuyor. 4 GB RAM bellek miktarına sahip olacak ve 128 GB depolama alanı kullanacak olan bu model, daha gelişmiş bir akıllı telefon serisi olarak karşımıza çıkacak.

İkinci model ise biraz daha alt seviye bir model olacak. Bu modelde de yine Snapdragon 630 işlemcilerinin kullanıldığını görmek mümkün olacak. Biraz daha düşük olan işlemci serisinin beraberinde getireceği RAM bellek miktarı ise 3 GB olarak açıklandı. Depolama birimi de tabii ki buna bağlı olarak 64 GB seviyesine düşecek.

Her iki modelinde fiyatları konusunda da bazı açıklamalar var. İlk model için 250 dolar gibi bir fiyat isteneceği, biraz daha düşük özelliklere sahip olacak olan model için ise 230 dolar gibi bir fiyat açıklaması var. Tabii ki bu bilgiler resmi bilgiler değil bir kez daha hatırlatmış olalım.