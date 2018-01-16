Akıllı telefonların en iddialı serilerinden biri olan Xiaomi Mi Max akıllı telefon serilerinin, yeni bir modelinin daha hazırlandığı uzun süredir konuşuluyor. Aslında telefonların CES 2018 kapsamında da ortaya çıkması beklentisi vardı. Xiaomi Mi Max 3 adı ile gelecek olan yeni serinin özelliklerinin neler olacağı ise neredeyse belli oldu.

Öyle ki yeni modelin kutusu olduğu iddia edilen kutuların görselleri paylaşıldı ve bu görsellerle beraber birçok akıllı telefon özelliği ortaya çıktı. Bunun dışında yeni akıllı telefon serisinin bu kez görselleri de paylaşılmaya da başladı. Son gelen görseller ise yeni modellerin detaylarını ortaya çıkmış durumda.

Xiaomi Mi Max 3 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında detaylar veren görsellere göre Xiaomi Mi Max 3 modeli tamamen ekrandan oluşan bir ön yüze sahip olacak. Çerçevelerin tamamen kaldırıldığı sadece ön kamera bölümü için özel bir alan ayrıldığı görülen akıllı telefonların, arka kısımda ise çift kamera yerleşimine yer vermesi bekleniyor.

Yan yana sıralanmış olan çift arka kamera kullanıldığı görülen akıllı telefonların, parmak izi sensörleri de hemen alt bölümde yer alacak. Hem kamera yerleşimi hem de parmak izi sensörlerinin yerleşimi bir hayli beğeni toplayacak gibi.

Xiaomi Mi Max 3 Teknik Özellikleri Belli Mi?

Gelelim yeni seri akıllı telefonlar için beklenen özelliklere. Bu konuda da yeni görsellerle beraber yeni açıklamalar yapıldı. İlk olarak telefonların Snapdragon 635 işlemcilerini kullanacağı açıklandı. Orta segment modellerde gördüğümüz işlemci serilerine yer verecek olan markanın, RAM bellek miktarı konusunda ise iki farklı seçenek sunacağından söz ediliyor.

Yeni nesil LPDDR4 RAM belleklerini kullanacağı açıklanan akıllı telefonların, 3 GB RAM bellek seçeneği veya 4 GB RAM bellek kullanımı yapacağı iddia ediliyor. Depolama alanı da bu bellek miktarlarına göre değişiklik gösterecek. İlk olarak 64 GB depolama seçeneklerinin kullanılabileceğini, daha yüksek modelde ise 128 GB depolama seçeneklerinin kullanılabileceğini göreceğiz.

Ekran kısmında ise çok geniş bir kullanım alanı sunulacak. 6.99 inç gibi neredeyse tablet boyutunda bir ekrana sahip olacak olan akıllı telefonların HD+ çözünürlük desteğine sahip olması ve en önemlisi de 18:9 ekran oranını sunması bekleniyor. Bu kadar yüksek bir kasa boyutuyla beraber yeni seri akıllı telefonların 5.500 mAh değerinde dev bataryalarda kullanılabileceği başka bir önemli detay.

Son olarak bu model için beklenen kamera değerlerinin ise arkada 12 MP çift kamera ve önde 5 MP değerinde kamera olması bekleniyor. Tüm bu özellikleriyle beraber yeni serinin ne zaman tanıtılacağı ise henüz açıklanmadı. Fiyat açıklaması da bu tarihten sonra yapılacak.