Tasarım artılarıyla beraber akıllı telefon dünyasında kendisine kalıcı yer edinen Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra serilerini genişletecek adımlar atmaya da devam ediyor. Bu noktada markanın son cihazının ise Xiaomi Mi Max 3 modeli olacağı bilgisi geldi. Geçen Haziran ayında tanıtılan Mi Max 2 modelinden sonra geleceği açıklanan Xiaomi Mi Max 3 serisinin ilk özellikleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkan son bilgiler ise yeni akıllı telefonların çok iddialı modeller olacağını göstermekte. Hemen yeni modelin özelliklerine geçelim.

Xiaomi Mi Max 3 Tasarımda Yine Farkını Gösterecek

Xiaomi Mi Max 3 akıllı telefonları hakkında ortaya çıkan ilk bilgilere göre Xiaomi yine farkını gösterecek. Tasarımıyla öne çıkması beklenen akıllı telefonların, ilk olarak ekran kısmında kendisini göstereceği görülüyor.

7 inç ekran boyutu gibi oldukça yüksek bir ekran boyutuna sahip olması beklenen akıllı telefonların, yüksek boyutunun yanında tamamen ekranla oluşturulmuş ön yüzü ile dikkat çekeceği düşünülüyor. Yani 7 inçlik çerçevesiz bir model beklentimiz var. Ortaya çıkacak bilgiler bu bilgileri işaret ediyor. Bunun dışında yeni akıllı telefonların, 18:9 ekran oranına sahip olacağı açıklandı. Ekran kısmında daha detaylı söz edeceğiz.

Xiaomi Mi Max 3 Ekran Teknoloji

7 inç ekran kullanılacak olması, ayrıca bu ekranların çerçevesiz ekran tasarımına sahip olacak olması, neredeyse tamamen cam bir telefon ile karşılaşacağımız düşüncesini oluşturdu. Note 8 serisinden bile daha geniş bir kullanım alanı sunması bir anda Xiaomi Mi Max 3 modelinin arayı açmasına neden olabilir.

Ekran konusunda 7 inç boyutu elde ettiğimiz en önemli bilgi oldu fakat bunun dışında da bazı bilgiler var. FHD+ çözünürlük değeri de bu bilgilerden birisi. Daha ince panel kullanımı yapacağı ve yüksek çözünürlük değeriyle beraber öne çıkacağı düşünülen Xiaomi Mi Max 3, muhtemelen OLED ekranlara geçiş yapmış olacak. Fakat LCD ekranların gelmesinin de sürpriz olmayacağı düşünülüyor.

Xiaomi Mi Max 3 Teknik Özellik Beklentileri Neler?

Yazımız boyunca markanın öne çıkan tasarım ve ekran teknolojilerinin bu modelde nasıl yer alacağından söz ettik. Şimdi ise Xiaomi Mi Max 3 modelinin teknik özellikleri kısmı için beklentileri paylaşalım. Açıkçası orta segment bir akıllı telefon modelinin geleceği, henüz Mi Max 2 akıllı telefonlarının tanıtıldığında konuşulmaya başlamıştı. Markanın bu seriyi orta segment olarak devam ettirmesi bekleniyordu.

İlk gelen teknik özelliklerde bu durumu kanıtlayacak nitelikte. Markanın 2 farklı model sunacağı ve iki modelde de Snapdragon işlemcilerinin kullanılacağı belirtiliyor. İlk model biraz daha üst seviye bir akıllı telefon işlemcisi olan Snapdragon 660 işlemcileri barındıracak. Son seri işlemcilerin yanı sıra Adreno 512 grafik birimine sahip olması söz konusu. Bir diğer modelde ise Snapdragon 630 işlemcilerinin kullanılacağı ortaya çıktı. Bu işlemcilerde de Adreno 508 grafik birimleri yer alacak. İki model arasında çok bir performans farkı olmayacağını düşünüyoruz.

Yeni akıllı telefonların RAM bellek miktarları ve kamera detayları gibi konularda bilgiler verilmedi. Son olarak telefonların boyutuna bağlı olarak 5500 mAh değeri gibi rekor bir batarya kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Geri kalan detayları tanıtımla beraber göreceğiz.