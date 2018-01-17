Geçtiğimiz ay bazı sızıntılar ile Xiaomi Mi Max 3 özelliklerinin bazılarını paylaşmıştık. İddia edilen Mi Max 3‘ün arkasını gösteren yeni bir çizim çıktısı yayınlandı. Cihazın bir çift kamera kurulumu ve parmak izi tarayıcı içerdiği de kesinleşti. Ayrıca cihazın bir siyah ve iki farklı mavi renk tonunu içeren üç farklı renkte sunulacağı da gelen diğer bilgiler arasında yerini alıyor.

Xiaomi Mi Max 3 18:9 en-boy oranı ile 7 inçlik devasa bir ekrana sahip. 1080×2160 çözünürlüğü göreceğiz. Arka taraftaki birinci kameranın 12MP olduğuna inanılıyor ve 5MP olarak bir selfie kamera olacak. Mi Max 3‘ün en heyecan verici özelliği cihazı çalıştırması beklenen 5500mAh pili.

Ayrıca teknik özelliklerden bahsetmemiz gerekirse Snapdragon 635 SoC veya Snapdragon 660 işlemci telefonun içinde yer alacak. Yine iki varyasyon seçeneği görülüyor. 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunacak. İkinci seçenekte ise 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Xiaomi Mi Max 3 önümüzdeki Haziran ayında piyasaya sunulacak. Diğer bazı sızıntılar bize 264 dolar olarak fiyatlandırılacağını söylüyorlar.