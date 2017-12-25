Şimdiye kadar 6.44 inç ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max akıllı telefonu, bir sonraki modelinde 7 inç’lik bir ekran ve daha büyük kapasiteli bir pil ile gelebileceği söylentileri çıktı.

İlk kez piyasaya sürüldüğünde, Xiaomi‘nin en büyük akıllı telefon sunumu oldukça benzersizdi ve pek çok üretici o sırada büyük ekranlı cihazlar sunmuyordu. Samsung ve Google‘ın beğenisini kazanan Plus değişkenleri 6 inçlik çizgiyi aştığına göre Xiaomi’nin işlerini büyütme sırası.

CNMO tarafından yayınlanan bir habere göre yaklaşmakta olan Mi Max 3, her yerinde 18:9 en/boy oranı ve dar çerçeve ile 7 inç uzunluğunda bir ekrana sahip olacak. Parmak izi sensörü önceki iki sürümü gibi cihazın arkasına yerleştirilirken kamera çift objektifli olacak. Pil kapasitesi açısından, Mi Max 3, öncekinden 200 mAh artışla 5500 mAh pil içeriyor.

Akıllı telefonun iki sürümünün piyasaya çıkması bekleniyor. Bunlardan biri Snapdragon 630 yonga seti, diğer yanda ise Snapdragon 660 yonga seti. Cihazın diğer özellikleri henüz bilinmiyor, ancak pek yakında sızıntıları internete yayılabilir. Şu anda, akıllı telefonun resmi duyurusu hakkında bir kelime dahi yok.