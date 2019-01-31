Xiaomi, çok hızlı bir gelişim göstermeyi başarmış durumda. Çinli akıllı telefon markaları içerisinde en çok dikkat çeken markalardan biri olan Xiaomi’nin son dönemde tanıtıma çıkardığı akıllı telefonlar büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Hem uygun fiyatlı hem de yeni nesil tasarımlarıyla dikkat çeken akıllı telefonlar sunan marka, şu sıralar iki yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Markanın yeni modelleri Mi Max 4 ve Max 4 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model için de belli başlı özelliklerin ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Hemen Xiaomi Mi Max 4 ve Max 4 Pro için ortaya çıkan özelliklere geçelim.

Xiaomi Mi Max 4 ve Max 4 Pro Neler Sunacak?

Hem ana model hem de Pro modelinde ciddi bir performans farkı sunulmayacak. Genel olarak iki modelin de orta segment seriler olması bekleniyor. Her iki modelde de 7.2 inçlik bir ekrana yer verileceği bilgisi var. Tabletleri aratmayacak bir ekrana sahip olan akıllı telefonların Full HD+ çözünürlük değeri de karşımıza çıkacak.

Ekranın teknolojisinin tam olarak ne olacağını şu an için bilmek ise oldukça zor. Ekranı bir kenara bırakıp teknik özelliklere geçtiğimiz zaman Mi Max 4 ve Max 4 Pro ikilisinin ana modelde Snapdragon 660 işlemcilerini sunduğunu görmek mümkün olacak.

Orta segment işlemciler 4,6 ve 8 GB olmak üzere 3 farklı RAM bellek miktarıyla desteklenecek. Kamera kısmında 48 MP değerinde tek arka kameranın yer alacağı söylenen telefonun, 240 dolar gibi bir fiyata sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Mi Max 4 ve Max 4 Pro ikilisinin Pro modelinde ise işlemcilerin değiştiğini görmek mümkün olacak. Bu modelde de Snapdragon 675 işlemcilerine yer verilecek. Yine RAM kısmında hem 6 GB hem de 8 GB seçenekleri bulunacak. Kamera kısmında ise 48 MP + 20 MP çift arka kamera göreceğiz.

Pro modelin fiyatının ise 400 dolar civarında olması gündemde. Şu an için iki model için de ortaya çıkan özellikler bu şekilde. Mi Max 4 ve Max 4 Pro ikilisinin ne zaman tanıtılacağını ise bilmediğimizi ekleyelim.