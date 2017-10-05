Xiaomi, 10 Ekim 2017’de Hindistan’daki yeni Mi MIX 2 akıllı telefonunu piyasaya çıkaracak. Şirket, bugün etkinlik için Hint medyasına davetiye gönderdi.

Mi MIX 2, geçtiğimiz ay, geçen yıl Mi MIX’in halefi olarak tanıtıldı ve çerçevesiz tasarım devrimine dahil oldu. Yeni Mi MIX 2, orijinalin neredeyse her yönünü iyileştirir ancak çok daha küçük ve daha yönetilebilir.

Mi MIX 2, Xiaomi’nin Hindistan’da uzun süredir piyasaya sürüldüğü yeni bir amiral gemisi telefonu olacak. Cihaz henüz çıkmadığı için şimdilik detay veremiyoruz. Çıktığında daha fazla bilgi ile bu haberi güncelleyeceğiz.