Xiaomi Mi Mix 2 geçtiğimiz hafta Çin’de satışa çıktı. İlk flaş satışta, cihazın bir dakikadan kısa sürede satıldığını gördük.

Daha önceki satışı kaçıranlar için cihaz bir kez daha satışa çıktı. İkinci flaş satışı 21 Eylül‘e ayarlanıyor.

İlk kez olduğu gibi, 6GB RAM ve 64GB, 6GB + 128GB ve 6GB + 256GB olmak üzere üç adet 6GB RAM modeli satış çıkıyor. Fiyatlandırma sırasıyla 3.299 CNY (500 $), 3.599 CNY (545 $) ve 3.999 CNY (605 $) ‘dir.

Çinli şirket yakın bir zamandda, akıllı telefonun Hindistan’a “çok yakında” varacağını doğruladı ancak kesin bir tarih belirtilmedi.