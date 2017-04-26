Xiaomi MI MIX 2 Daha İyi Görüşme Kalitesi için AAC Aktüatör Kullanacak

Xiaomi MI MIX, tam ekran tasarımına bağlı olarak, geleneksel diyaframlı ses, hava iletiminin seramik iletim çözümünü kullanır; bu da, telefon görüşmesi yaptığınızda, Xiaomi MI MIX seramik çipi, değişen elektronik akımn titreşimini yapar ve daha sonra, bu iletim yöntemi sesi açıkça almanızı sağlar. Ve Xiaomi MI MIX 2 yakın gelecekte daha iyi bir çözüm ile gelecek.

Profesyonel analizci Sun Changxun, Xiaomi MI MIX’un yeni kuşağı hakkında Xiaomi, özellikle düşük frekans altında daha iyi bir tecrübe ile ekran sesi elde edebilen yeni nesil ekran sondaj teknolojisi, AAC aktüatörü benimseyerek AAC ile işbirliği yapacak, çözüm 3GPP standardını onaylayabilen Piezoelectric seramik çözümünden daha iyi.

Daha önce, Lei Jun, Xiaomi MI MIX 2‘nin Philippe Starck tarafından tasarlandığını doğrulamıştı; bu nedenle görünümün tam ekran tasarımı benimsemesi gerekiyor, ancak ekran-gövde oranı daha da geliştirilecek. Spesifikasyonlara gelince şu an çok fazla bilgi bulunmuyor, ancak Snapdragon 835 Octa çekirdeği 2.45GHz işlemci ile gelmesi muhtemel.