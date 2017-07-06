Xiaomi Mi Mix 2 Özellikleri belli oluyor

Xiaomi Mi Mix‘in yeni modeli şimdiye kadar birçok sızıntı ve söylenti konusu olmuştur. Nisan ayında, GearBest‘in web sitesinde bazı önemli özellikleri ortaya koyan cihaz için bir liste yer aldı.

Ve şimdi, Xiaomi Mi Mix 2 olduğu iddia edilen bir GFXBench listesi – Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM de dahil olmak üzere bazı özelliklerin doğruluğunu teyit etti.

Liste ayrıca akıllı telefonun Android Nougat‘ı (sürüm 7.1.1) çalıştırdığını da belirtiliyor.

Mi Mix 2 128GB ve 256GB depolama seçenekleri, 19MP / 13MP kamera ve 2540x1440px çözünürlüklü 6.4 inç AMOLED ekran ile son olarak cihazın 4,500mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.