Akıllı telefonlar arasında en büyük farkı yaratan modellerden biri olarak gösterilen Xiaomi Mi Mix serisi çıktığı ilk anda hemen herkesi etkilemeyi başarmıştı. Telefonun ne teknik özellikleri ne de fiyatı öne çıkmıştı. Xiaomi Mi Mix serisini öne çıkaran özellik ekran gövde oranı olmuştu. Neredeyse tamamı çerçevesiz bir telefon modeli ile gelen serinin %91.3 oranında bir ekran gövde oranını ortaya koyması dikkatleri toplamıştı. Şimdi ise Xiaomi Mi Mix 2 serisi için tüm bu iddialar gündemde.

Xiaomi Mi Mix 2 Özellikleri Ortaya Çıkıyor?

Xiaomi Mi Mix 2 serisi için beklentiler oldukça yükse. İlk seride elde edilen başarıdan mı bilinmez ama bu seri için sadece tasarımsal değil teknik özellikler için de çok daha yüksek beklentiler var. Tüm bunlarla beraber telefon hakkında ilk söylentilerde ortaya çıkmaya başladı.

Xiaomi Mi Mix 2 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

İlk olarak yeni serinin tasarımları ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tasarım konusunda yine çerçevesiz bir model ile geleceği düşünülen akıllı telefonun bu kez ekran gövde oranının %98 oranına kadar yükseleceği ortaya çıktı. Henüz doğrulanmamış olsa da %93 ile %98 ekran gövde oranı arasında bir oranda geleceği düşünülen telefonun haliyle bir hayli iddialı bir tasarıma sahip olacağı da düşünülüyor.

Ekran Boyutu Ne Kadar?

Tüm bunlarla beraber yeni seri akıllı telefonların artık ekran gövde oranının bu kadar yüksek olması ile beraber modelin ekran boyutu konusunda da nasıl bir seçim yapılacağı merak edilmeye başlandı.

İlk serinin de 6.4 inç gibi oldukça yüksek bir ekran boyutu ile beraber gelmesi de ikinci telefonun daha yüksek bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Tahminler ise en az 6.5 inç ekran boyutu olacağı konusunda. Xiaomi Mi Mix 2 için henüz bu ekran boyutu ile doğrulanmış değil.

Xiaomi mi mix 2 Özellikleri Belli Mi?

Tasarım detayları konusunda öne çıkan bir akıllı telefon modeli olduğu için Xiaomi Mi Mix 2 akıllı telefonları için daha çok tasarım detayları ortaya çıkmaya başladı.

Bu noktada 2K çözünürlük desteği ile beraber geleceğinin iddia edilmesinin dışında yeni seri akıllı telefonlar için henüz teknik özelliklerin çok da fazla öne çıkmadığını söylemek gerekiyor. Tanıtım tarihinin yaklaşması ile beraber bu konuda da daha net bilgilerin ortaya çıkacağı düşünülüyor.