Xiaomi Mi Mix 2s Art Special Edition Sınırlı Sayıda Satışa Çıktı!

Bugün sabah saatlerinde Xiaomi Mi Mix 2S amiral gemisi telefonun sınırlı sayıda üretilecek yeni bir versiyonu tanıtıldı. Çinli üretici yeni Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition tasarımının tamamı için British Museum ile çalıştı.

Telefonun görünümü Mi Mix 2S‘in normal renk seçenekleri gibi seramik bir şasi ile göründüğü için farklı değil. Bununla birlikte Rönesans döneminden özel figürler eşliğinde özel olarak tasarlanmış olan koruyucu kılıf ve aşağıda görülebilen özelleştirilmiş bir kutu ile birlikte geliyor. Yapımda emeği geçen İngiliz Müzesi’nin logosu da telefonun arka tarafında bulunuyor. Sınırlı sayıda üretilen telefonun konseptinin İngiliz Müzesi ve Majolica çömlekçiliğinin Rönesans döneminden esinlenerek yaratıldığı söyleniyor. Xiaomi telefonun Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi özelliklerle donatılmış olduğu gibi teknoloji ve sanatın mükemmel bir birleşimi olduğunu iddia ediyor. Ayrıca ana sensörü olarak 12 megapiksel Sony IMX363 ve ikincil 12 megapiksel telefoto lensi bulunan AI çift kamera özelliğine de sahip. Normal Mi Mix 2S modeli gibi Xiao AI ses asistanı da telefonda bulunuyor. Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition 10 Mayıs – 16 Mayıs tarihleri arasında saat 20.00’de (yerel saat) Çin’de satın alınabilir olacak. 4,299 Yuan (yaklaşık 675$) harcayarak satın alınabilir. Bu sınırlı sürüm telefonun alıcılarına ücretsiz kablosuz şarj cihazı sağlanacak. Bu yazıdan yola çıkarak henüz Çin dışındaki piyasalarda bulunup bulunmayacağı konusunda şirketten herhangi bir onay yok.