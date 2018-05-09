Tasarımıyla dikkat toplayan telefon modelleri arasında liste başı olarak görebileceğimiz Xiaomi Mi Mix 2s akıllı telefonları, tanıtıldığı andan bu yana ciddi bir satış rakamı elde etmeyi başardı. Xiaomi Mi Mix 2 serisiyle hemen hemen aynı tasarım kullanan akıllı telefonun, sistem özellikleri kısmında ise amiral gemisi serilerini aratmayan özelliklere sahip olduğunu gördük. Bu yapısıyla beraber bir hayli beğeni toplayan markanın, Xiaomi Mi Mix 2s üzerinde çalışmaları son bulacak gibi durmuyor. Öyle ki çok kısa bir süre önce yeni serinin özel bir versiyonu daha duyuruldu. Xiaomi Mi Mix 2s Art Special Edition adıyla duyurulan yeni akıllı telefonların, özel bir seri olarak tanıtıldığını da belirtelim.

Xiaomi Mi Mix 2s Art Special Edition Nasıl Özelliklere Sahip?

Xiaomi Mi Mix 2s Art Special Edition akıllı telefonlarında değişen kısım tasarım kısmı. Teknik kısımda değişen bir özellik sunulmadığını belirtelim. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında ise çok önemli dokunuşlar söz konusu.

Bu modelin tasarımında Britanya Müzesi ile beraber bir çalışma yapılmış durumda. Yeni akıllı telefonların arka kısmında da bu yönde bir logo kullanıldığını görüyoruz. Siyah çerçevenin altın rengi çizgilerle zenginleştirildiği Xiaomi Mi Mix 2s Art Special Edition akıllı telefonların beraberinde bir de özel kılıf hediyesi geliyor.

Yeni modelin en büyük artısı bu kılıf olarak gösterilebilir. Kılıf üzerinde de sanatsal bir tasarıma görseline yer veriliyor. 16.yüzyıldan kalma bir tabak görseli olarak belirtilen kılıf görsellerinin yeni tasarım çizgisini yansıttığını söyleyebiliriz.

Yeni tasarımla gelen özel modelin fiyatının ise 2950 TL olduğunu söyleyelim. Tabii ki bu rakama vergiler dahil değil. Sadece tasarım artısı için aradaki fiyat farkının ise tartışma yaratacağı kesin. Ayrıca modelin Çin genelinde satışa çıkmasının ardından, Avrupa pazarı içinde çok sınırlı bir şekilde satışa çıkacağı da ortaya çıktı.