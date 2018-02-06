Tasarımları ile göz dolduran akıllı telefon markalarının başında gelen Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni bir seri ile geleceğini duyurmuştu. Markanın yeni akıllı telefonlarının ise Xiaomi Mi Mix 2S modeli olacağı belirtilmişti. Ancak bu modellerin nasıl sistem özelliklerine sahip olacağı konusunda marka kanalında gelen resmi bir açıklama gelmemişti.

Yeni akıllı telefon modellerinin Xiaomi Mi Mix 2 serisinin yenilenmiş serisi olacağını bilmemizden başka bir detay bilmek mümkün olmadı. Resmi kanallardan bu konuda bir açıklama yapılmamış olsa da yeni akıllı telefonların özellikleri ile ilgili detaylar sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Şimdi ise telefonların AnTuTu testleri olduğu iddia edilen testler paylaşıldı.

Xiaomi Mi Mix 2S Testlerde Nasıl Sonuçlar Aldı?

Yeni akıllı telefonların test sonuçlarında aldığı puanların ise oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarının, testlere göre dikkat çeken ilk kısmı işlemcileri oldu. Testlerde akıllı telefonun Snapdragon 845 işlemcilerini kullandığı görülüyor.

Yeni işlemci serilerinin ortaya koyduğu performans değerlerinin ise çok yüksek olduğu görülüyor. En son iyi skorları ile dikkat çeken Kirin 970 işlemcilerine göre yeni işlemci serilerinin çok daha yüksek puana sahip olduğu görülüyor. Kesin olarak yeni modelin kullanıldığı bilinmiyor ancak bu işlemcilerin puanlarının 270.461 olduğu görülüyor. Güçlü rakip işlemci serilerinin ise 218 bin olduğunu görmüştük.

Bunun dışında yeni akıllı telefonların RAM bellek miktarı konusunda ise bir bilgi elde edilebilmiş değil. Ekran boyutu ve tasarımı konusunda da bilgiler elde edemediğimiz akıllı telefonların, geri kalan sistem özelliklerinin neler olduğu ise kısa süre sonra belli olacak. Bu noktada bir karmaşa ortaya çıktığını da söylemek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların ilk Snapdragon 845 modeli kullanan akıllı telefonlar olacağı söyleniyordu.

Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarının ilk seri olması ise Samsung’un modelleri için bir yarış içerisine girmesi anlamına geliyor. Samsung bu konuda ilk adımı atan firma mı olacak? Yoksa Xiaomi Mi Mix 2S ilk model mi olacak? İşte tüm bu soruların cevaplarının çok kısa bir süre sonra verileceğini göreceğiz. Öyle ki Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 25 Şubat tarihinde tanıtacak. Böylelikle yeni modeller konusunda da ilk olacak telefon konusunda soru işaretleri ortadan kalkacak.