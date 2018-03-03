Akıllı telefon dünyasının en başarılı tasarımlarını ortaya koyan markalardan biri olan Xiaomi, yeni akıllı telefonlarında yeni bir trendi daha ortaya çıkaracak. Çerçevesiz akıllı telefon modellerini başlatan markalardan biri olan Çinli teknoloji devinin, şimdi ise tam çerçevesiz akıllı telefonlar için trendi başlatacağından söz ediliyor. Bunun için ilk modelin ise Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonları olduğunu göreceğiz.

Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon serisi olarak gelmesi beklenen Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarına ilişkin ortaya çıkan detaylar ise oldukça ilginç. Hemen bu detaylara geçelim.

Xiaomi Mi Mix 2S Videoda Çalışır Halde Görüntülendi

Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarının bu kez bir videoda ortaya çıktığı görülüyor. Paylaşılan videolarda, telefonların çalışır halde olduğunu görüyoruz. Bu videolarda tamamen ekrandan oluşmuş olan bir akıllı telefon görüyoruz. Ayrıca iPhone X modelinde olduğu gibi pencerelerin parmak hareketiyle aşağından yukarıya doğru görüntülendiğini de görüyoruz.

Çalışır halde görüntülenen akıllı telefonların, sistem özellikleri kısmında ise oldukça güçlü bileşenler bekleniyor. Videoda bu konuda çok fazla bilgi yok ancak daha önce gelen bilgilere baktığımız zaman yeni modelin içerisinde Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanıldığını göreceğiz. 6.01 inçlik bir ekran kullanımı yapması beklenen akıllı telefonların, 18:9 ekran oranına sahip olması bekleniyor ve 8 GB RAM bellek miktarı sunulacak.

Bu özellikler gösteriyor ki yeni akıllı telefonlar çok iddialı modeller olacak. Rakip amiral gemisi akıllı telefonların önüne geçebilecek bir teknolojiyle gelmesi beklenen akıllı telefonların, bunun dışında tamamen çerçevesiz bir ekrana da sahip olması Xiaomi Mi Mix 2S serisini öne çıkaran detaylar arasında yer alacak.

Tüm bunlara ek olarak yeni akıllı telefonların tanıtımının da 27 Mart tarihinde yapılacağını hatırlatalım. Tanıtım sonrasında tüm bu detayları görmüş olacağız ancak tanıtıma kadar da benzeri bilgilerin geldiğini göreceğiz gibi duruyor. Özellikle tasarım konusunda sunulacak olan farklılığı beklemek gerekiyor.