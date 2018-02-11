Xiaomi, kısa süre sonra yeni akıllı telefon serilerini tanıtmaya başlayacak. Markanın bir yandan Mi 7 akıllı telefonlarının tanıtımı beklenirken, bir diğer yandan ise Xiaomi Mi Mix 2S modelinin tanıtılacağı ve Mi 7 serisinin erteleneceği ihtimali var. Her iki ihtimal için tartışmalar hala devam ederken, bunun yanında yeni akıllı telefon modellerine ilişkin olarak detaylarda gelmeye deva ediyor.

Daha öne Mi 7 akıllı telefonlarının çerçeve yapısını ortaya koyan görsellerin gündeme geldiğini görmüş ve sitemizde bu görsellere yer vermiştik. Şimdi ise Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarının çerçeve çizimleri ortaya çıktı. Hem arka hem de ön kısım hakkında bilgiler veren yeni görseller, beklenen özellikleri de bir kez daha doğruladı.

Xiaomi Mi Mix 2S Aranan Modellerden Biri Olacak

Xiaomi Mi Mix 2S ile markanın beklenen adımı atması ve yeni çerçeve sistemine geçiş yapması oldukça olası. Görsellere göre yeni akıllı telefonların 4 kenardan da çerçevesiz olacak. Üst bölümde sadece kamera için ayrılmış olan mini bir köşe göreceğiz. Bunun dışında ekranların tam boy olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Görsellerle beraber Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarının özellikleri de bir kez daha doğrulandı. Çizim görsellerinin hemen altında yer alan bilgilere göre bu telefonda Snapdragon 845 modeli tercih edilecek.

Yeni amiral gemisi işlemcilerinin, yanında ise çok daha yüksek bir RAM bellek miktarı göreceğiz. Serisinde ilk olarak 8 GB RAM bellek kullanması olası gözüken akıllı telefonların, çift arka kamera ve gelişmiş yüz tanıma sistemi gibi artılardan da söz ediliyor.

Ekran üzerinde parmak izi sensörlerinin yer alacağı Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonlarının, pil kapasitesi ve ekran boyutları kısmında ise bir bilgi bulunmuyor. Tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefon serisinin ne zaman tanıtılacağını merakla bekliyoruz.

Henüz marka bu konuda bir açıklama yapmış değil ve Mi 7 serisi ile kıyaslama konusunda pek fazla bilgi elde edilemedi. Farklı bir ihtimal olarak 2 akıllı telefon modelinin de bir arada tanıtıldığını görmek mümkün olabilir. Her şekilde yeni modeller tanıtıldığında sitemizde detaylara yer vereceğiz.