Xiaomi Mix telefonlarının daima çarpıcı tasarımı olmuştur. Ancak kamera bölümünde hep bir eksiklik yaşamışlardır. Yakında bu durum değişecek gibi görünüyor. Xiaomi Mi Mix 2s bildiğiniz üzere ikili bir kamera kurulumu getirme sözü veriyordu. Ancak söylentiler kameranın nerede olacağı konusunda hiç bir söz etmemişlerdi.

Daha önceki bir sızıntı LED flaşın iki lensi ayırdığını ortaya koydu. Ancak bugün ortaya çıkan son sızıntı kameranın konumunun sol üst köşede iPhone X benzeri bir konumda olduğunu gösteriyor.

Açıkçası biz kameranın merkezde olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu seçim Redmi Note 5 Pro ile aynı düzende ve daha makul bir seçenek olur. Ne yazık ki telefonun sızan bu fotoğrafı selfie kameranın kaderini ortaya koymuyor. Önceki sızıntıların birinde selfie kamerası ön panelin köşesindeydi. Ancak bu sızıntı pek de gerçekçi değildi.

Xiaomi Mi Mix 2s Sızan Görüntüleri

Xiaomi Mi Mix 2s Çıkış Tarihi

Xiaomi Mi Mix 2s‘in 27 Mart’ta duyurulacağı kesin olarak biliniyor. Sadece çift kamera değil daha fazla yükseltme bu modelde yer alacak. Xiaomi, Snapdragon 845 yongasetini kullanmayı düşünüyormuş.