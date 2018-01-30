Xiaomi, akıllı telefonlarını bir yenilemeye devam ediyor. Markanın son olarak MWC 2018 etkinliğinde yeni modeller tanıtacağından söz etmiştik. Özellikle Mi 7 yeni amiral gemisi modeli için yapılan açıklamalar bir hayli dikkat çekmişti. Bu modeller bir yana, markanın bir de yenilenecek bir seri sunacağı iddia edildi. Bu serinin ise Xiaomi Mi Mix 2S modeli olacağı ve Mi Mix 2 telefonunun geliştirilmiş versiyonuyla karşı karşıya kalacağımız açıklandı. Şimdi ise bu model için yeni detaylar var.

Xiaomi Mi Mix 2S Nasıl Güncellenecek?

Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonları için yeni gelen bilgilere göre ilk olarak işlemci modellerinde değişiklik yapılacak. Bu serinin Snapdragon 845 işlemcilerine geçiş yapacağından söz ediliyor. Snapdragon 835 modelinin yeni nesli olarak tanıtılan Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanıldığı ilk akıllı telefon Xiaomi Mi Mix 2S bile olabilir.

Verilen bilgiler doğruysa marka bu konuda Samsung’dan önce davranmış olacak. Fakat bilgiler kesin olmadığı için net bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Yeni serinin işlemci kısmında ortaya çıkan detayları bu şekilde. Tasarım kısmında da bazı bilgiler var.

Xiaomi Mi Mix 2S Tasarımı Nasıl Olacak?

Ana model olan Xiaomi Mi Mix 2 akıllı telefonları tasarım kısmında zaten çok farklı bir seri olmuştu. Ekranın sadece altında çerçeveye yer veren ve kamera yerleşimini de değiştiren ana modelin benzeri bir tasarımdan söz ediliyor. Xiaomi Mi Mix 2S modelinin tasarım kısmında tek farkın alt çerçeve olabileceğinden söz ediliyor. Ön kameraların ekran içerisinde bir alana taşınması ve kameralar için ayrı bir alan ayrılmaması, tamamen ekrandan oluşan ön yüzeye sahip bir tasarımın tercih edileceğini gösteriyor.

Bunun dışında yeni model için çok fazla detay paylaşılmadı. İşlemciler ve beklenen bazı tasarım değişikliklerinin dışında RAM bellek ya da kamera seçimlerinde neler olacağı konusunda da ilk bilgilerin MWC 2018 sonrasında paylaşılması bekleniyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça, sitemizde yer vermeye devam edeceğiz. Markanın güncellenecek modeli için şimdilik ortaya çıkan detaylar bu şekilde sıralandı. Bakalım yeni modelin daha ne gibi değişiklikleri olacak?