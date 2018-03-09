Tasarımları konusunda en iyi akıllı telefon modellerinden biri olarak değerlendirilen Xiaomi, çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın 27 Mart tarihinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli olan Xiaomi Mi Mix 2s serisinin tanıtılmasıyla beraber ise bir dönem sona ermiş olacak.

Öyle ki Xiaomi Mi Mix 2s akıllı telefonlarının gerçek tam ekran dönemini başlatması bekleniyor. Yeni akıllı telefonlar için sızdırılan görsellerde bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Son olarak yeni akıllı telefonların çalışır halde iki yeni videosunun da beklentileri ortaya çıkardığını söylemek gerek.

Xiaomi Mi Mix 2s Sağ Köşede Çentik Bölümü

Yeni akıllı telefonların, uzun bir süredir beklenen çentik bölümüyle beraber geleceği söyleniyor. Fakat çentik bölümünün iPhone X serisinde gibi ortalandığını görmek mümkün olmayacak. Bunun yerine yeni akıllı telefonlarda çentik bölümünün sağ köşeye konumlandırıldığını görmek mümkün olacak.

Ekranın tam sağ köşesine yerleştirilecek olan ön çentik bölümünde ise ön kameralar yer alacak. Diğer sensörlerin ise ekran altında yer alması bekleniyor. Yüz tanıma ve kızılötesi sensörlerinde yine ekranın altında yer alması olası gibi gözüküyor.

Sağ köşe konumuna yerleştirilmiş olan akıllı telefonların, ekran kısmında ise tamamen cam yüzeyine yer vereceği söyleniyor. Yayınlanan iki yeni videoda da bu detaylar üzerinde durulmuş. Telefonların çalışır halde görüntülenmesinin ortaya çıkardığı detaylar bu şekilde.

Bunun dışında telefonların daha önce paylaşılan arka kapak yüzeylerinde de çift kamera kullanımına ve ortalanmış parmak izi sensörlerine yer verildiğini biliyoruz. Hem önce hem de arkada yepyeni tasarımlarla beraber gelecek olan Xiaomi Mi Mix 2s akıllı telefonlarının, tanıtımını da merakla bekliyoruz. Tanıtımdan sonra tüm bu detaylar için daha fazla bilgi verilecektir.