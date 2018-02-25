MWC 2018 etkinliğinde bir bir yeni akıllı telefon modelleri tanıtılmaya başlandı. Yeni akıllı telefonların özellikleri ve fiyatı bir bir açıklanırken, merakla beklenen akıllı telefon modelleri içinde yol haritası ortaya çıkmaya başladı. MWC 2018 etkinliğinde beklediğimiz bir model olan Xiaomi Mi Mix 2S serisi içinde durum netlik kazandı.

Marka tarafından şimdiye kadar resmi bir tarih açıklaması yapılmadığı için MWC 2018 etkinliğinde beklediğimiz telefonların, ne zaman tanıtılacağı konusunda resmi bilgi yayınlandı. Doğrudan Xiaomi CEO’su tarafından yapılan paylaşım, yeni akıllı telefonların tanıtımını net bir şekilde ortaya koydu.

Xiaomi Mi Mix 2S Ne Zaman Tanıtılıyor?

Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağını CEO Lei Jun açıkladı. Ünlü isim tarafından yapılan açıklama sonrasında kötü bir sürprizde ortaya çıkmış oldu. Yeni model doğrulanmış olsa da MWC 2018 etkinliğinde bu modeli görmek mümkün olmayacak. Fakat yeni serinin geleceğinin doğrulandığını belirtelim.

Buna göre Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonları, 27 Mart tarihinde tanıtıma çıkacak. Bir başka amiral gemisi serisi olacak olan Huawei P20 akıllı telefonları ile aynı gün tanıtılacak olan yeni akıllı telefonlar, Çin rekabetini de ortaya koymuş olacak. Bu modelin tanıtımında sonra ise tam çerçevesiz akıllı telefon döneminin başlaması bekleniyor. Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonları için beklenen özelliklerde bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Beklenen özelliklerde yeni akıllı telefonların amiral gemisi işlemcileriyle beraber geleceğini gördük. Snapdragon 845 modeli işlemciler kullanarak gelecek olan akıllı telefonların, 5.99 inç ekran kullanması bekleniyor. Geniş ekranların çözünürlük değeri için beklenti 2K.

Ancak çerçevesiz bir tasarım sunulacak olması ve bu kez çerçevelerin neredeyse tamamen sıfırlanıyor olması, çözünürlük değerinin etkisinin çok daha fazla olmasına neden olabilir. 6 ya da 8 GB RAM bellek miktarını ve Oreo işletim sistemini göreceğimiz akıllı telefonların, en iddialı seriler arasında olacağı kesin. Fakat görünün o ki tanıtım için yaklaşık 1 ay kadar daha beklemek gerekecek.