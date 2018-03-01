Xiaomi, 27 Mart’ta Mi Mix 2s modeli için bir lansman yapmayı planlamıştı. Şirketin resmi bir posterde gösterdiği gibi onaylanan özellikler yalnızca Snapdragon 845‘i içeriyor. En son sızan canlı görüntüye göre telefonun ekran altında bir parmak izi tarayıcısı da olabilir.

Xiaomi Mi Mix 2s‘nin sızdırılan fotoğrafı ekranda parmak izi tarayıcısını bizlere açıkça gösteriyor. Fotoğraf gerçekse, parmağın ekranın alt orta bölümüne yerleştirilmesi gerektiğini önermektedir. Bu görüntü Android kilit ekranında bulunan bir yönerge olarak kullanıcının parmağını arkadaki uygun tarayıcıya koymasını istiyor da olabilir. Bu noktada şu an için bu sızıntı sadece spekülasyondan ibarettir. Gerçeği ise Mart sonlarında açığa çıkacaktır. Xiaomi Mi Mix 2s, şu an en yeni Zenfone 5 (2018) amiral gemisinde görülen 6.01 inç OLED ekran ve bir IMX363 kamera sensörü ile birlikte geleceği yönünde söylentilere de sahiptir.

Merakla beklenen Xiaomi‘nin bu modeli bakalım Mi6 kullanıcılarını cezbedebilecek mi? Ekran altında parmak izi tarayıcısına sahip olması sizce mümkün mü? Eğer sahip olursa sizi kendine çeker mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.