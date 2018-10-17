Xiaomi Mi MIX 3 10GB RAM Resmi Olarak Onaylandı

Xiaomi şirketi Xiaomi Mi MIX 3 telefonunun yeni ürün tanıtım toplantısının 25 Ekim‘de Pekin’de düzenleneceğini dün açıkladı. Xiaomi yayınladığı ilk posterde “İki yıl önce Xiaomi MIX tam ekran dönemini yarattı. İki yıl sonra da Xiaomi MIX 3 ile tam ekrandan daha fazlasını keşfetti! Xiaomi MIX3 yeni ürün tanıtım konferansı, 25 Ekim, Pekin. ” diye bir açıklama yer alıyordu.

Ancak açıklamadan hemen sonra şirket “ 5G + 10GB ”yazan bir poster daha yayınladı. Bu durum Mi MIX 3’ün 5G ağıyla uyumlu ve 10GB’lık bir RAM sürümüne sahip olacağı yönünde yaygın bir söylentiyi alevlendirdi. Fakat mysmartprice sitesinde yayınlanan bir başka raporda bu akıllı telefon için en yüksek RAM sürümünün 8GB olduğu iddia edildi. Şimdi ise Xiaomi bugün yeni bir posterde 10GB RAM versiyonunu onayladı.

En son yayınlanan posterde şirket Xiaomi Mi MIX 3 telefonunun 10GB RAM büyüklüğünde bir belleğe sahip olacağını söyledi. Şirket yetkililerinden birisi dün Xiaomi MIX 3’ün dünyanın ilk 5G ticari cep telefonu olacağını doğruladı.

Xiaomi Başkanı Lin Bin meslektaşlarının seri üretimi hızlandırmasını ve Ekim ayı sonunda büyük ölçekli satışlar için çaba sarf etmesini sağlayacağını söyledi. Qualcomm’ın 5G ağını desteklemek üzere tasarlanan 8150’lik yeni nesil işlemcisinin henüz piyasaya sürülmediği göz önünde bulunduruldu. Ayrıca Xiaomi Mi MIX 3 telefonunun Snapdragon 845 işlemci tarafından destekleneceğini belirtti.