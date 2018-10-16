Xiaomi 25 Ekim tarihinde Çin’in en büyük markalarından biri olan Mi Mix 3 etkinliği için hazırlıklar yapıyor. Etkinlik tarihi resmi olarak piyasaya sürüldüğünden beri akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntı verecek fotoğrafların ve videoların yüklenmesini bekliyoruz. Xiaomi Global sözcüsü Donovan Sung bugün resmi Twitter hesabında bir fotoğraf paylaştı ve bu da Xiaomi Mi Mix 3 10GB RAM ve 5G özelliklerine sahip olacağını bizlere açıkça gösteriyor.

Kapaklarında 5G ve 10G yazan iki not defterini içeren bir tweet’tir. 5G’nin resmi yayından önce halihazırda yeni nesil 5G hücresel şebekesini ifade ettiğini tahmin edebiliriz. Xiaomi 5G desteğiyle Mi Mix 3’ü başlatsa bile şu an 5G altyapısı olmadığı için bu işe yaramaz olacak. Öte yandan 10G’nin 10GB RAM’den daha fazlasını temsil ettiği dışında başka bir şey düşünemiyoruz. Bu zaten gerçekçi değil çünkü bu bir çeşit başarısız bir deneme olacak.

Bay Sung daha önce Mi Mix 3’ün üç farklı renkte olacağını ima eden bir haber yayınlamıştı. Mi Mix 3’ün kızaklı tasarıma sahip olması bekleniyor, ve bir Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine sahip olacak. RAM boyutu ve depoları değişecektir. Cihaz aynı zamanda neredeyse tamamen çerçevesiz tasarım, yüksek ekran oranı, diğerlerinin yanı sıra ekran içi parmak izi okuyucusu gibi birçok yenilikle birlikte gelecek.