Xiaomi Mi Mix 3 5G'den İnanılmaz Performans!

Çin’in iPhone’u olarak bilinen üst düzey telefonlar üreten Xiaomi, şirketin ilk 5G destekli telefonunu tanıttı. Xiaomi Mi Mix 3 5G amiral gemisi oldukça fazla ses getirdi. Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve Snapdragon X50 5G modem kullanıyor.

Donanımı sayesinde şirket, 8K video yayınını desteklediğini iddia ediyor. Şangay’da Unicom 5G kullanarak telefonun çevrimiçi olarak 8K ultra yüksek çözünürlüklü videoları oynatabildiğini başarıyla test ettiğini söylüyor.

Ayrıca Nokia Bell tarafından sağlanan uçtan uca 5G şebeke çözümünün, Çin’de 3.3GHz frekansındaki ilk çok satıcılı 5G canlı ağ iletişim üssü olduğunu iddia etmişlerdir. 5G şebekesi tarafından sağlanan ultra yüksek hız ile bir akıllı telefonda 8K UHD videoları yayınlamayı mümkün kılmıştır.

Mi Mix 3 5G modeli, Xiaomi’nin ilk 5G akıllı telefonudur ve şimdiye kadar piyasaya sürülen birkaç 5G telefondan biri. Akıllı telefon, 1080 x 2340 çözünürlük, 19.5:9 en boy oranı ve yüzde 93.4 ekran/gövde oranına sahip 6.39 inç Super AMOLED ekran ile donatılmıştır.

Donanım olarak da, Snapdragon X50 modem, Adreno 630 ve 6GB RAM ile birlikte Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir. AI tabanlı özelliklere sahip iki adet 12 megapiksel sensörden oluşan çift arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

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Ön tarafında ise, 24 megapiksellik bir birincil sensörün yanı sıra 2 megapiksellik bir derinlik sensörü olan çift kamera kurulumu bulunuyor. Selfie kameraları kızaklı bir mekanizmanın içerisine gizlenmiştir.