Diğer firmalar yeni telefonlarını piyasaya sürerken, Xiaomi tüm ekran kaydırıcı tabanlı tasarımı ve 5G desteğini alarak ve bunu Mi Mix 3 üzerinde uygulayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 15 Eylül‘de piyasaya sürüleceğine dair bazı kanıtlar vardı. Ancak bu gerçekleştirilemedi, şimdi ise 15 Ekim‘in yeni bir tarih olarak belirlendiği düşünülüyor.

Tarih resmi olarak onaylanmadı. Ayrıca, Nanjing Gençlik Olimpiyatlarından da bahsetmeleri bu olayın muhtemelen 2014 yılında kullanılan mekanlardan birinde gerçekleşeceğini gösteriyor.

Üstte tam ekran tasarımını çeken görüntü de bulunmaktadır.

Sonuç olarak resmi bilgiler yavaş yavaş gelmeye devam ederken söylentilerinde bizleri fazlasıyla bilgilendirdiği gerçeğini yadsıyamayız. En son söylentiler Xiao AI asistanı için özel bir tuş olacağını belirtiyor.