Yeni akıllı telefon modelleriyle bir hayli konuşulan Xiaomi, şimdiye kadar tanıttığı modellerden çok daha iyi bir telefon üzerinde çalışıyor. Uzun süredir beklediğimiz yeni seri akıllı telefonlar ise Xiaomi Mi Mix 3 modelleri oldu.

Amiral gemisi serilerinin devamı niteliğinde olacak olan Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarının, özellikle tasarım kısmında fark yarattığını göreceğiz. Yenilenmiş yüzüyle beraber gelecek olan telefonlar için son olarak yeni bir reklam filmi paylaşıldı. Reklam filmlerinde yer alan detaylar ise ne kadar iddialı bir akıllı telefon ile karşılaşacağımızın en büyük göstergesi oldu.

Xiaomi Mi Mix 3 Tasarımı Hayran Bırakacak

Paylaşılan reklam videosuna göre Xiaomi Mi Mix 3 tasarımının çok etkileyici olduğunu göreceğiz. Yeni akıllı telefonların beklendiği gibi tüm yüzey çerçevesiz olarak geleceği görülüyor. Sadece ekran bölümünde kamera alanının bulunacağı beklentisi de boşa çıktı. Tamamen ekrandan oluşan bir ön yüz göreceğiz. Ön kamera için ayrılmış alan olmayacak.

Bunun yerine kızaklı bir yapı göreceğiz. Ekranı aşağı doğru kaydırdığınız zaman, ön kameraların bulunduğu bölüm karşınıza çıkacak. Muhtemelen burada da çift ön kamera bulunacağından söz ediliyor. Kızaklı alanın ne kadar kullanışlı olacağını ise tanıtımdan sonra görmek mümkün olacak.

Bu ekran sistemini deneyecek olan ilk marka olacak Xiaomi, başarılı olacak olursa bir hayli yüksek satış rakamı elde edecek gibi gözüküyor. Özellikle ekranın çerçevelerden neredeyse tamamen kurtulmuş olması, oldukça güzel bir tepki alacak gibi duruyor. Bunun yanında Xiaomi Mi Mix 3, teknik özelliklerle de fark yaratacak.

Yeni modelin içerisinde Snapdragon 845 işlemcileri yer alacak. İşlemcilerin yanında gelecek olan RAM bellek miktarı ise 10 GB seviyesine kadar çıkabilecek. Ana modelde yer alacak RAM bellek miktarının ne kadar olacağını ise bilemiyoruz. Bunun için markanın yapacağı tanıtımı beklememiz gerekiyor. Amiral gemisi yeni seri Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarının tanıtımı, 25 Ekim tarihinde yapılacak. Tanıtım sonrasında tüm detaylara yer vereceğiz.