Xiaomi Mi Mix 3 Ekran Koruyucusu Telefonun Dar Çerçevesini Ortaya Çıkardı

Xiaomi Mi Mix serisinde dördüncü akıllı telefon olan Xiaomi Mi Mix 3 piyasaya sürülecek. Son zamanlarda, Mi MIX 3’ün 15 Ekim’de lanse edileceğini aktaran bir görüntü ortaya çıktı.

Şimdi mobil ekran koruyucuları için popüler Çin markası olan Blue V@Bangkeshi Benks, Weibo‘da Mi Mix 3’ün ekran koruyucusunun bir görüntüsünü yayınladı ve bu da yaklaşan telefonun ön paneli hakkında bize bir ipucu verdi.

Görüntü Mi Mix 3’ün son derece dar bir çerçeve ve yüksek ekran/vücut oranı ile geleceğini göstermektedir. Dar çerçeveli diğer telefonların aksine, alt çerçeve de oldukça dardır. Ayrıca ekranın üstünde çentik yoktur; bu durum önceki raporla uyumludur ve bu da telefonun bir kaydırma mekanizmasına sahip olacağını gösterir.

Telefondaki kayan kısım öne bakan kamera, kulaklık ve diğer sensörleri barındırır. Ancak kaydırıcıda ne olduğunu ve kayan mekanizmanın nasıl çalıştığını bilmek için şirketin telefonu duyurmasını beklemek zorundayız.

Dar çerçevelerle çevrili tam ekran dışında telefon bu yıl başlatılan amiral gemisi cihazlarının çoğunu destekleyen Qualcomm Snapdragon 845 octa-core işlemcisi ile güçlendirilecek. Telefonun ayrıca özel bir AI asistan düğmesine sahip olduğu bildirilmiştir.

Raporlar Çin merkezli şirketin bir ekran parmak izi sensörünü tercih ettiğini gösteriyor. Telefon, biri 6GB RAM ve diğeri 8 GB RAM olan iki model olabilir.

Mi MIX 3’ün Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Optik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliklerine sahip 20 megapiksellik bir ana sensörden oluşan arkada bir çift kamera ayarıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Telefonun kablosuz şarj desteği de vardır.