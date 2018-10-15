Xiaomi Mi MIX 3 Fotoğrafları Görüntülendi

Xiaomi‘nin çıkarmayı planladığı yeni akıllı telefonu olan Mi MIX 3‘ün satışa sunulması büyük bir heyecanla bekleniyor. Telefonun bu ayın sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanırken şirket akıllı telefon için henüz bir tanıtım etkinliğine dair bilgilendirme yapmadı. Ancak Xiaomi Mi MIX 3 fotoğrafları şirketin sosyal medya hesabı üzerinden görüntülenmeye başladı.

Son gelişme Xiaomi’nin Global Sözcüsü Donovon Sung tarafından açıklandı. Yaklaşan Mi MIX 3 akıllı telefonunu sergileyen bir tweet ile bekleyenlerinin merakını giderdi.

Xiaomi Mi MIX 3 fotoğrafı Donovon Sung tarafından yayınlanan tweet’de yerde yatan kişinin etrafında birden fazla Mi MIX serisi akıllı telefonu gösterilir. Ayrıca görselde bu kişi Mi MIX 3 telefonunu elinde tutuyor. Resmi yakından gözlemlerken siyah renkli telefonun altında MIX kutusu oldukça net görünüyor. Bu da Mi MIX 3 olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Xiaomi Mi MIX 3 şirketin başkanı Lin Bin tarafından onaylandığı gibi kızaklı tabanlı bir tasarıma sahip olacak. Telefonun kızağının üzerinde öne bakan bir kamera ve diğer sensörleri barındırması bekleniyor. Yaklaşık %100 ekran gövde oranı sunan 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun üçüncü kısımdaki ekran koruyucusu için resimler daha yüksek bir ekran gövde oranı önermektedir. Ancak yaklaşık %100 STB oranını doğrulamak için resmi duyuruları beklemek zorundayız.

Akıllı telefonun altında bu yıl çıkan telefonların çoğunu destekleyen Qualcomm Snapdragon 845 işlemci desteği bulunuyor. Yonga seti 6GB veya 8GB RAM ile birleştirilecek. Akıllı telefon geleneksel olanın dışında bir ekran parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor. Fotoğraf için arka tarafında 16 megapiksel birincil sensör ve 13 megapiksel ikincil sensörden oluşan bir çift kamera sistemi olacak. Ön tarafta 3 boyutlu yüz tanıma için bir 3B yapılandırılmış ışık modülüne sahip olması beklenen 20MP sensör olacak.

Telefon kısa bir süre önce fiyatlandırmasını gösteren Xiaomi.shop online mağazasında listelendi. Listeleme telefonun 8GB RAM+128GB dahili depolama modelinin yaklaşık 452$ civarı bir fiyatlandırması olacağını öne sürdü.