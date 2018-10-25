Xiaomi, bugün uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıtacak. Markanın Xiaomi Mi Mix 3 adıyla gelecek yeni akıllı telefon modeli çok uzun bir süredir bekleniyor. Telefonun özelliklerinden çok tasarımı, yeni modelin bu denli merak edilmesinin en büyük nedenlerinden birini oluşturuyor. Tasarım kısmında nasıl bir seriyle karşılaşacağımız ise görsellerde ortaya çıkmaya başladı.

Hatta Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarının direk olarak görüntülendiği videolar bile yayınlanmaya başladı. Bu videolardan birisi de sabah saatlerinde yayınlandı. Tanıtım etkinliğinden hemen önce paylaşılan video, merakla beklenen tasarımı bir kez daha onaylamış oldu.

Xiaomi Mi Mix 3 Kızak Sistemi Doğrulandı

Yayınlanan videoda Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarında yer alacak kızak sistemine vurgu yapılıyor. Telefonun ön kamerasının gizli bölme üzerinden açılacağını gösteren video, kızaklı yapının nasıl kullanılacağını da göstermekte. Kızak sesi ile bir müzik oluşturulan videoda, dikkat çekilen bir başka nokta ise kızakların dayanıklılığı.

Bu konu en büyük soru işaretlerinden biri olan dayanıklılık konusunda istenen seviyenin sunulduğunu söylemek gerekiyor. Videoda da defalarca kızak bölümü açılıp kapatılıyor ve hatta dediğimiz gibi bunun sesi ile ritim bile tutuluyor. Yani vurgulanmak istenen şey, beklenenden daha dayanıklı bir kızak yapısı söz konusu olacak.

Yine ön kameranın bu yapı içerisinde yer alacağı ve ekranın üzerinde bütünlüğü bozacak hiçbir ögenin yer almayacağını da görüyoruz. Teknik özellikler kısmında amiral gemisi modellerinde yer alan özellikleri göreceğimiz serinin, tasarım kısmında da çok konuşulacağı kesin gibi duruyor.

En azından rakip modellere göre çok daha iddialı bir ekran gövde oranının geleceğini söylemek yanlış olmaz. Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarının tanıtımının 25 Ekim tarihinde yapılacağını da ekleyelim. 25 Ekim tanıtımından sonra tüm özelliklere yer vereceğiz.