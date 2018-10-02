Akıllı telefon dünyasının iddia oyuncularından biri olma yolunda ilerleyen Xiaomi, kısa süre sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın yeni akıllı telefon modelinin Xiaomi Mi Mix 3 adıyla geleceğini ve yeni modelin çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olacağı biliniyor.

Akıllı telefonların nasıl özelliklere geleceği bir yana, çok konuşulacak olan tasarım ile ilgili sürekli yeni bilgiler geliyor. Son olarak Xiaomi Mi Mix 3 ön kamera sistemi hakkında detaylar ortaya çıktı. Görünen o ki sürprizlerle karşı karşıya kalacağız.

Xiaomi Mi Mix 3 Kızaklı Yapıyla Geliyor

İlk olarak Lenovo Z5 Pro modelinde gördüğümüz kızaklı yapının Mi Mix 3 akıllı telefonlarında da olacağından söz ediliyor. Paylaşılan bilgilere ve yeni görsellere göre ön kamera saklı bulunacak. Ekranın üzerinde bir kamera alanı bulunmayacak. Bunun yerine ekran kızaklı bir yapıda olacak. Ekran kızağını aşağı doğru kaydırdığınız zaman telefonun ön kamerası açılacak.

Lenovo Z5 Pro modelinde gördüğümüz yapının Xiaomi Mi Mix 3 modelinde de karşımıza çıkması, yeni bir trendin başlayacağını gösteriyor. Çentikli ekran tasarımından farklı olarak yeni bir ekran teknolojisi sunması beklenen akıllı telefonların, %100’e çok yakın bir ekran gövde oranı sunacağını da ekleyelim. Böyle bir ekranla gelecek olursa, alanında ilk olmasını mümkün olan Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarının, amiral gemisi özelliklerini de sunması bekleniyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Amiral Gemisi Olacak

Modelin amiral gemisi özelliklerinde en çok dikkat çeken kısım ise işlemciler olacak. 8 GB RAM bellek miktarıyla beraber Snapdragon 845 işlemcilerini göreceğiz. Sadece bu değerler bile ne kadar iddialı bir telefon göreceğimizin kanıtı. 550 dolar civarlarında bir fiyatı olması beklenen akıllı telefon, 16 MP + 12 MP çift ön kamera gibi ayrıcalıklı bazı sistemlere de sahip olacak.

Xiaomi Mi Mix 3 modelinde sunulacak bu yapının nasıl karşılanacağını tanıtımdan sonra öğreneceğiz. Bakalım yeni model daha nasıl sürprizler yapacak?