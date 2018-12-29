Xiaomi Mi Mix 3 modeli özellikleri ve donanımı bakımından, Honor Magic 2 ile başa baş rekabet eden ve yeniden tasarlanan gelişmiş bir amiral gemisidir. Geçen yıl piyasaya sürülen Mi Mix 2 ve Mi Mix 2S modellerinin üst düzey özellikler ile donatılmış devamı niteliğindedir. Aslında çok benzer özellikler ve teknik donanımlar sunar.

Honor Magic 2 gibi eşsiz bir kızaklı mekanizmaya sahiptir. Önceki kızaklı cihazların, geliştirilip tekrardan akıllı telefon dünyasında yerini alması üzerine de oldukça ideal bir yaklaşımdır.

Xiaomi, 2016 yılında orijinal Mi Mix modelini ilk piyasaya sürdüğünde, gördüğümüz diğer akıllı telefonlardan çok farklı bir yapıya sahipti. Onlara neredeyse hiç benzemiyordu. Tam ekran tasarımı ile resmen geleceği temsil etmesi gerekiyordu ve tam anlamıyla, bildiğimiz gibi telefonların sınırlarını zorluyordu. Çok geçmeden sürekli geliştirmeler yapılarak Mi Mix 2, Mi Mix 2S modelleri piyasaya sürüldü. Şimdi ise bu yıl piyasaya sürülen Mi Mix 3 detaylı bir inceleme ile karşınızda.

Teknik Özellikleri

Gövde: Kızaklı Sistem, 7000-serisi alüminyum kaplama, seramik arka panel

Kızaklı Sistem, 7000-serisi alüminyum kaplama, seramik arka panel Ekran: 6.39inç Super AMOLED, 1,080 x 2,340px (403ppi), 19.5:9 en boy oranı, HDR

6.39inç Super AMOLED, 1,080 x 2,340px (403ppi), 19.5:9 en boy oranı, HDR Çipset: Snapdragon 845: sekiz çekirdekli Kryo 385 CPU (4×2.8GHz + 4×1.7GHz); Adreno 630 GPU

Snapdragon 845: sekiz çekirdekli Kryo 385 CPU (4×2.8GHz + 4×1.7GHz); Adreno 630 GPU Bellek: 6/8GB of RAM (LPDDR4X), 128/256GB depolama (UFS 2.1); 10GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunan özel bir sürüm

6/8GB of RAM (LPDDR4X), 128/256GB depolama (UFS 2.1); 10GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunan özel bir sürüm Yazılım: Android 9.0 Pie; MIUI 10

Android 9.0 Pie; MIUI 10 Kamera: 12MP f/1.8 (1.4µm) + 12MP f/2.4 (1.0µm); 60fps’de 4K video kaydı; 240fps ve 960fps’de 1080p video kaydı

12MP f/1.8 (1.4µm) + 12MP f/2.4 (1.0µm); 60fps’de 4K video kaydı; 240fps ve 960fps’de 1080p video kaydı Kamera Özellikleri: 2x telefoto, Çift Pixelli AF, 4-eksenli OIS

2x telefoto, Çift Pixelli AF, 4-eksenli OIS Selfie Kamerası: 24MP (0.9µm) + 2MP derinlik sensörü

24MP (0.9µm) + 2MP derinlik sensörü Batarya: 3,200mAh; 18W QuickCharge 4.0+ destekli; 10W kablosuz şarj

3,200mAh; 18W QuickCharge 4.0+ destekli; 10W kablosuz şarj Güvenlik : Arka tarafında parmak izi okuyucu; yüz tanıma

: Arka tarafında parmak izi okuyucu; yüz tanıma Bağlantı: Çift SIM, Çift VoLTE; 2×2 MIMO Wi-Fi ac, aptX HD destekli Bluetooth 5.0, çift bantlı GPS/Galileo, ayrıca tek bantlı GLONASS/Beidou; 5G desteği bir sonraki modelde gelecek

Telefonun standart modelinde “sadece” 6GB RAM ve 128 GB genişletilemeyen dahili depolama bulunur. Bu giriş seviyesidir. Ayrıca 8GB RAM modeli, 128GB veya 256GB depolama alanı eşleşen sürümleri de mevcut. 10GB RAM’e sahip sınırlı sayıda Palace Museum Mi Mix 3 sürümü de vardır. Dördü de birinci sınıf performans ve özelliklerin bir karışımını sunan amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlardır.

İlginçtir ki, Mi Mix 3 serisindeki hiçbir modelde, bu yılın en yeni trendlerinden biri olan ekran içi parmak izi sensörü bulunmuyor. Xiaomi’nin yeni bir konsept tasarımına sahip telefonunda bir ilkin olmaması biraz üzüntü verici. Yokluğunun maliyet düşürücü bir kararın kanıtı olup olmadığı veya iki yeni ekran teknolojisinin bir kerede uygulanmasının zor olduğu konusunda emin değiliz.

Tasarım

Mi Mix, “tam ekran gösterimi” özelliğini tanıtan ilk telefon oldu. Ancak gerçekte hiçbir zaman tam anlamıyla çerçevesiz bir telefon hiç olmadı. Sadece daha küçük çok ince denilebilecek kadar küçük çerçevelere ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelin de üç kenarında ince çerçeveler yer alıyordu. Ancak selfie kamerasının olduğu noktada biraz kalın bir kenarlık söz konusu idi.

Geçen yıllar boyunca her çıkan yeni nesil Xiaomi telefonlarında bu kenarlıklar azaldı. Daha yüksek en boy oranına sahip olan Xiaomi Mi Mix 3’te ise bu kenarlıklar tamamiyle ortadan kaldırıldı.

Yine de telefonun etrafını kaplayan çokta ince olsa da bir kenarlık çerçevesinin bulunduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Mi Mix 3 %93,4 oranındaki şaşırtıcı ekran-gövde oranına ulaşıyor. %100 ekran-gövde oranı olağanüstü gözükse de, en ufak bir düşme de kırılma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Bu yüzden %93 lük bir ekran gövde oranı oldukça mükemmeldir.

İkili kamera ve parmak izi tarayıcı arkada aynı konumda kalır. Bununla birlikte kameranın konumlandırılması ve çıkıntılı bir yapıya sahip olması, biraz sorun olabilir. Mi Mix 3’ün bir masa veya düz bir yüzeyde kullanıldığında hafifçe sallanmasına neden olduğu hemen fark edilebilir.

Önceden olduğu gibi, sağ tarafta bir ses kontrol tuşu ve güç tuşu yer alırken, sol tarafta SIM yuvasını ve alt tarafta ise bir USB-C bağlantı noktası bulacaksınız. Fiziksel ana sayfa düğmesi yoktur, ancak tam ekran hareketleri veya ekran ana, sırt ve çoklu görev seçeneklerini seçebilirsiniz. Telefona eklenen yeni bir tuş ise telefonun sol tarafında yer alan, Mi AI asistan tuşudur. Şimdilik bu sadece Çince kullanıcıları için kullanışlıdır.

Hala düşük sesle çalışan bir mono hoparlör bulunuyor. Çok iyi kalitede olsa da, tam ses seviyesinde minimum bozulma var. Bir kulaklık girişi hala yok ve kutuda bir USB-C – 3.5 mm adaptör bulamıyorsunuz. Bunun yerine inanılmaz bir 10W’lık kablosuz şarj cihazı yerleştirilmiştir.

Kızak Tasarımı

Xiaomi bu kadar yüksek ekran-gövde oranına, ortalama kızak ömrü 300.000 devir olan neodim mıknatıslar kullanan kızaklı bir mekanizma ile ulaştı. Akıllı telefonların çoğu iki yıllık garanti kapsamında satılıyor. Bunu bir sağlamlık noktası alırsak günde minimum 410 kez ekranın kaydırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, yoğun kullanım olmadan ekranın altında ne kadar toz ve pislik birikeceğini tahmin etmek biraz zor olabilir.

Aynı zamanda, sürekli kızak sistemini kullanmamanız için Always-on Display(Sürekli Görüntüleme) seçeneği bulunur. Bu özellik saat, tarih ve bildirimleri gösteren küçük bir yazılımsal araçtır. Bunlara ek olarak telefonun hoparlörü ekranın üst çerçevesinin içine yerleştirilmiştir. Bunu görmek için kenarı kesmeniz gerekir. Bu ince işçilik sayesinde Honor Magic 2 ve Lenovo Z5 Pro modellerinde olduğu gibi sesleri duymak için ekranı aşağı kaydırmanız gerekmez.

Kızak sistemi, açılıp kapanırken tatmin edici bir tıklama sesi sunarken yumuşak bir his verir. Ekranı açarken ya da kapatırken çalan beş farklı ses arasından seçim yapabilirsiniz.

Lenovo ve Honor alternatiflerinde bulunan kızaklı ekran, selfie kamerasını ve genellikle telefonun ön panelini süsleyen diğer lekeleri gizlemek dışında çok az kullanışlıdır. Ancak Xiaomi kızaklı ekranı açıldığında, çeşitli fonksiyonlara göre ayarlanabilir özelliktedir. Örneğin ön kamerayı çalıştırabilir veya bir selfie meraklısı değilseniz, hava durumu, not alma uygulaması ve hesap makinesi gibi diğer hızlı erişim seçenekleri sunacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Selfie kamera sadece doğru konumda değil, aynı zamanda daha iyi bir ortakla geliyor. 24Mp ana selfie kamerasına 2Mp lens portre çekimlerinde arka planı bulanıklaştırmak için kullanılan bir sensör eşlik ediyor. Ayrıca bir de LED flaş var. Kalite önemli ölçüde daha iyi ve yazılım, sahneyi akıllıca seçebilen Xiaomi’nin yapay zeka desteğini birleştiriyor.

Kamerayı telefonun ön yüzünden çıkarmak aynı zamanda çentiğe artık ihtiyaç duymamanız anlamına geliyor. Bu nedenle Xiaomi çerçeveleri azalttı ve ekranın boyutunu artırdı . Yani 5.99 inç’ten 6.39 inç’e kadar bir ekran boyutuna sahip oldu. Daha büyük bir ekrana ve yeni bir kızaklı ekran mekanizmasına sahip olduğu göz önüne alındığında, Mi Mix 3’ün Mi Mix 2S’den fraksiyonel olarak daha kısa ve daha dar olması ve sadece 0,4 mm daha kalın olması inanılmaz. Elbette, batarya kapasitesi 200mAh azaltıldı. Tüm bunlar tek elle de rahatça kullanılabiliyor.

Ekran Özellikleri

Ekranın kendisi daha önceki modellere göre daha uzun bir boy oranına sahip. Öncesinde 18:9’luk bir oran yer alırken şimdi 19.5:9 boyutunda üst düzey bir ekran yer alıyor. Mi 8 ailesinde gördüğünüz gibi bir çentik yok, bu yüzden oldukça temiz bir ekranı var.

Telefonun daha da ön plana çıkmasını sağlayan bir diğer özelliği keskin renkler, parlak beyazlar ve derin siyahlar sunan bir AMOLED paneldir. Xiaomi’nin Güneş Işığı Görüntüleme ve Okuma Modunu destekler. Ayrıca gerçekten doğrudan güneş ışığında kullanım için yeterince parlaktır. Yapılan testlerde 407cd/m2 ölçülmüştür. Xiaomi’nin iddia ettiği 600cd/m2’nin biraz gerisinde kalıyor ancak yine de çok iyi.

Çözünürlük, diğer amiral gemilerinden daha az etkileyici görünebilecek FullHD+ özelliğine sahiptir. Quad-HD ve Ultra-HD ile gözle görülür bir fark olduğu doğrudur. Ancak bunlar beraberinde yüksek bir fiyat ile gelir. Son derece batarya düşmanıdırlar.

Samsung şimdi, FullHD ekranın yenire başka bir seçenek olarak Quad-HD sunuyor. Ancak Xiaomi, telefonlarına hiçbir zaman Full-HD’den daha yüksek bir şey eklememiştir. Bu çözünürlük, metin ve görüntülerin net; oyunların ve medyanın tadını çıkarmak için mükemmeldir.

Mi Mix 3 – Donanım ve Performans

Mi Mix 3’ün içinde, Mi Mix 2S’de bulacağınız donanım tamamen aynıdır. Sadece farklı olarak 10GB RAM’e sahip Palace Edition sürümüdür. Yani genel olarak 2.8 GHz’de çalışan Qualcomm Snapdragon 845’i elde ettiğiniz anlamına gelir. İkinci nesil 10nm üretim sürecine dayanan, sekiz çekirdekli bir işlemci ve Adreno 630 grafiklerini birleştiriyor.

Bu yonga 6GB veya 8GB RAM ile eşleştirilmiştir. 128GB veya 256GB dahili depolama seçeneği sunar. Her iki seçenek de microSD ile genişletilemez. Ancak her ikisi de bunun bir sorun olmaması için yeterince depolama alanı sunar.

Performans sonuçlarını aşağıda Honor Magic 2, Lenovo Z5 Pro ve Mi Mix 2S ile birlikte görebilirsiniz. Honor, 7nm Kirin 980 yongasıyla en hızlı; Orta seviye Snapdragon 710 ile en yavaş Lenovo Z5 Pro modelidir. Ancak 12GB RAM ile Snapdragon 855 yonga seti ile muhtemelen yeni ‘Z5 Pro GT’ sürümü Ocak’ta yapılması planlanan CES etkinliğinde duyurulacak.

Mi Mix 3 - Performans Test Sonuçları 1 - 4

Bağlanabilirlik açısından burada her şey giderek daha nadir görülen ancak hala bazı Xiaomi telefonlarında bulunan bir IR donanımı söz konusudur. 4G çift SIM ve çift beklemede desteği var. Teknik özellikler 4G LTE ağ bantları için tam desteğe sahip olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, çift bantlı 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS ve GLONASS’a sahip olursunuz ve NFC ve Google Pay desteği de vardır.

Belirttiğimiz gibi, batarya 200 mAh azaldı, ancak Mi Mix 3 hala Hızlı Şarj ve kablosuz şarjı destekliyor (şimdi kutuda 10W Qi şarj cihazı ve 18W kablolu şarj cihazı ile birlikte geliyor). Telefondan bir günlük kullanımı kolayca alacaksınız. Kullanımınıza bağlı olarak ve potansiyel olarak daha fazlasına da sahip olabilirsiniz.

Xiaomi Mi Mix 3 Kamera Özellikleri

Bu yeni modelde büyük değişiklikler gören selfie kamerasına zaten yukarıda değindik. Ancak ana kameranın da bazı geliştirmeleri var. Daha önce olduğu gibi 12Mp + 12Mp çift lensli kamera, bazı yazılım geliştirmeleri ile kalite bakımından hiç olmadığı kadar yüksek özelliğe sahiptir. Mi Mix 2S, DxO Mark testinde (ve aynı kamerayı kullanan Mi 8, 99 puan) 97 puan alırken, bu Mi Mix 3, 103 puan almıştır.

Kurulum ise, f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX363 geniş açılı lens, 1.4um büyük piksel ve Dual Piksel Otomatik Netleme ile f/2.4 diyafram açıklığı ve 1.0um piksel içeren bir Samsung S5K3M3 + telefoto lens içeriyor. Kombo optik zoom ve dört eksenli OIS’ye sahiptir ve 960fps’de ağır çekim video kapasitesine sahiptir.

Yapay zeka desteli kameraların olması, çok fazla düşünmek zorunda kalmadan, fotoğrafınız için doğru ön ayarlı sahneyi akıllıca seçebileceği anlamına gelir. Ayrıca, bokeh efekt arka plan bulanıklığını elde ettiği Portre modu için ikinci lensi de kullanabilir.

Aşağıda bazı deneme çekimlerimizi görebilirsiniz. Herhangi değişiklik ve azaltılma yapılmayan görüntü, gerçekçi renkler ve harika ayrıntısına sahip, gerçeğe yakın, keskin bir görüntü seçeneği sunar. HDR modu devreye girdiğinde gölgeler ve vurgulamalar zenginleştirilir. Düşük ışıklı çekimler o kadar da iyi değildir. Mi Mix 2S modeli bu gibi durumlarda daha iyidir. Kamera flaşa başvurmadan sahneyi aydınlatmak için uğraştı ve çok fazla gürültü var.

Xiaomi Mi Mix 3 - Kamera Çekim Örnekleri 1 - 3

Mi Mix 3 Yazılım Özellikleri

Mi Mix 3, Android 9.0 Pie’nin özelleştirilmiş bir sürümü olan MIUI 10’u çalıştırıyor. En büyük farklar, açılan bildirim çubuğunda ve aslında uygulama tepsisi olmadığı için, yeniden düzenlenmiş Ayarlar menüsünde bulunur. Bu nedenle tüm uygulama kısayolları giriş ekranındadır. Siz de temayı değiştirirseniz, varsayılan uygulama simgelerinin standart Android’den biraz farklı göründüğünü fark edeceksiniz.

Uzun yıllardır MIUI kullanan kişilere oldukça tanıdık gelecektir. Aslında ekstra özellikleri standart Android’e tercih edilmesini sağlayabilir. Dual Apps ve Second Screen’in beğenileri, özellikle telefonun dual-SIM işlevselliğinden yararlanacaksanız, yüksek övgüye değer.

Genel Değerlendirme

Xiaomi Mi Mix 3 için fiyatlandırma şöyle: 6GB RAM ve 128GB depolama 475 dolar; 8GB RAM ve 128GB depolama 520 dolar; 8GB RAM ve 256GB depolama 575 dolar; 10 GB RAM ve 256 GB depolamalı özel sürümü 720 dolardır.

Genel satış yelpazesine bakacak olursak kısa süre içerisinde Avrupa’da yerini alacaktır. Honor Magic 2 kızaklı telefonun sadece Çin içerisinde satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak, kendi başına Avrupa’da büyük ün kazanır diyebiliriz.

Şayet yüksek ekran oranına sahip bir telefon istiyorsanız bu sizin için deyim yerinde ise biçilmiz kaftandır. Test sonuçlarında genel olarak üst düzey performans sergilemiştir. Mükemmel performans, mükemmel tasarım, çerçevesize yakın ekran ve her koşulda mükemmel fotoğraflar çeken harika bir kamera ile harika özellikler sunar.

Ancak pil kapasitesinden yoksundur ve suya dayanıklı değildir,. Fakat yeni bir tasarıma sahip telefon istiyorsanız bu gibi özellikleri göz ardı edebilirsiniz.