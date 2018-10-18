Gelecek hafta Xiaomi Mi Mix 3 amiral gemisinin kızaklı tasarımını yapacağı tanıtım etkinliğinde duyurulacak. Çıkan diğer haberlerden 5G desteği ve 10 GB RAM hakkında bilgi edindik. Telefonun hızlı kilit açma özelliklerine sahip olacağını da biliyoruz. Yeni gelen bilgiye göre Xiaomi Mi Mix 3 kamera çekim örnekleri elimize ulaştı.

Xiaomi Mi Mix 3 kamera çekim örnekleri hakkında çıkan bilgi ise Weibo profiline iki kamera örneği gönderen şirket kurucusu Lin Bin‘den geliyor. Portre modunu çok karanlık bir ortamda çekmelerine rağmen ne kadar net olduğunu görebiliyoruz;

Ayrıca Xiaomi Mi Mix 3 için bir reklam videosu da yapıldı. Kısa bir 15 saniyelik klip tüm ekran özelliklerini ortaya çıkarıyor, ve arkada kızaklı çift 24MP selfie kamerası sistemi bulunuyor.