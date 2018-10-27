Amiral gemisi modellerinin yeni oyuncularından biri olarak tanıtılan Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonları, piyasada bir fark yaratmayı başardı. Marka yeni seri akıllı telefonlarında sadece kamera sistemiyle bile fark yarattı. Ön kısımda kullanılan kameralardan söz ederek işe başlamak gerekiyor. Tanıtım sonrasında yer verdiğimiz özelliklerde de söz etmiştik. Ön kamera kısmı kızaklı bir yapı ile geliyor. Kameraları açmak için ekranı aşağı kaydırmanız gerekiyor.

Telefonun ekranını aşağı kaydırmanız durumunda açılan kamera alanı, oldukça kullanışlı çift kamerayı ortaya çıkarıyor. Ön kameraların kızaklı yapısı bir hayli konuşulmuş olsa da arka kameralarda bundan geri kalır değil. Xiaomi Mi Mix 3 kameralarının sadece donanımsal olarak değil, yazılımsal olarak da öne çıktığını söylemek gerekiyor. İşte bu noktada son gelen habere göre Mi Mix 2s ve Mi 8 kullanıcılarına sevindirici bir haber var.

Xiaomi Mi Mix 3 Kamera Özellikleri Diğer Serilere Geliyor

Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonlarında kullanılan kamera modüllerinin, Mi Mix 2s modellerinde ve Mi 8 modellerinde kullanılan kamera modülleriyle aynı özelliklere sahip. Kısacası donanım olarak hemen hemen aynı kameralar kullanılıyor. Bu noktada markanın Xiaomi Mi Mix 2s ve Mi 8 kullanıcılarına sevindirici bir haberi var.

Xiaomi, yazılım düzenlemeleri yaptığını ve yeni modelin kamera yazılımlarının eski serilere de sunulacağını resmi olarak açıkladı. Bu demek oluyor ki mevcut modellerde üst segment kamera özelliklerinde geliştirme alacak. Yazılımsal olarak kameraların çok daha iyi bir yere getirileceği düşünülüyor. Özellikle Mi 8 modelinde kamera konusunda beklenenden daha iyi bir ilerleme söz konusu olabilir.

Kamera düzenlemelerinin geleceği yazılım güncellemesi için de çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara bakacak olursak, yazılım ekibi bunun için özel bir zaman harcıyor. Buna rağmen yazılım düzenlemelerinin ne zaman son bulacağı konusunda kesin açıklamalar yapılmış değil. Güncellemenin yayınlanması biraz zaman alacak gibi duruyor. Zaman konusunda kesin açıklama yapılacak olursa, sitemizden bilgilendirmeleri yapacağız.