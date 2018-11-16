Xiaomi Mi Mix 3 Kızak Sisteminin Test Sonuçları Yayınlandı

Geçen ay piyasaya sürülen Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonu, kızaklı mekanizması ile amiral gemileri arasında en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Kızaklı tasarımı Çinli telefon üreticisine, telefonun ekranının etrafındaki çerçeveleri daha da inceltme fırsatı verdi. Bu nedenle Mi Mix 3, herhangi bir Xiaomi telefonunda en yüksek ekrana gövde oranına sahip telefonudur.

Ancak kızaklı tasırımının mekanik bir yapıya sahip olması özellikle sağlamlık konusunda endişe verici bir hale gelmektedir. Uzun süre kullanım için dayanıklılığını görmek önemli sorunlar arasında olmuştur. Genel olarak kaliteli teknolokiler üreten Xiaomi, kızak sisteminin dayanıklı olduğunu ve geçmişte kullanılan kızak teknolojisine benzemediğini garanti etti. Bu iddianın sonucu da Mi Mix 3 modelinin kızak sisteminin dayanıklılığını tespit etmek için bir test yapılmıştır. İşte kızaklı sistemin test videosu:

Videoda yapılan test Mi Mix 3 üzerinde yapılan ikinci testtir. Yapılan ilk testte 350.000 kez kaydırıldığı ifade edilmişti. Ancak yapılan ikinci testte neredeyse 600.000 kez kaydırılarak ilk testi ikiye katlıyor. 600 bin kez kaydırılan telefon yine de sağlam bir şekilde kızak sisteminin çalıştığı görüntülenmiştir.