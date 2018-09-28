Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2 ve Lenovo Z5 Pro gibi kızaklı akıllı telefon dalgasının bir üyesi olacak şekilde tasarlanıyor.

Şimdi sızan yeni bir bilgiye göre, daha önce bilmediğimiz bir ayrıntı daha ekliyor – telefonun yanında özel Al tuşu yer alacak. Servis Xiao AI olarak adlandırılacak ve ne olursa olsun Xiaomi LEX için de kullanılacak.

AI asistanı için özel bir tuşa sahip olmak bir ilk değil – LG‘nin Google Asistan‘ı var ve Samsung, Bixby üzerinde çalışıyor.

Xiao AI (Xiaoai olarak da biliniyor) Xiaomi Mi Mix 2S‘e çok daha önceleri eklenmişti. Çin’de yaygın olarak kullanıma sunuldu ancak şimdi dünya çapında da yayılmaya başladı. Servis özel düğmeye bir kez basılarak açılır ancak yeni MIUI çift basma eylemini gerçekleştirerek tuşa farkı bir işlev kattı.