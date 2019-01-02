Çinli akıllı telefon üreticisi, resmi Xiaomi Mix Weibo hesabı ile Mi Mix 3 modelinin Safir Mavisi sürümünün satışa sunulduğunu duyurdu. 2019’un duyurulan ilk Xiaomi cihazı oldu. Akıllı telefonun Safir Mavisi modeli 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Fiyat etiketi ise 525 dolar. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında sağlam kızak mekanizması ve ön tarafta yer alan ikili selfie kamerası olmuştu.

Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonunu geçen sene ekim ayında piyasaya sürmüştü. Lansman etkinliğinde, şirket MI Mix 3’ün Siyah, Safir Mavisi ve Zümrüt Yeşili gibi renklerde bulunabileceğini ifade etmişti.

Ancak piyasaya sürülmesinden bu yana, Xiaomi telefonun yalnızca Siyah sürümünü satışa çıkarmıştı. Bugünden itibaren ise yeni Safir Mavisi modeli iç piyasada satın alınabilir. Bunların yanı sıra şirket henüz Zümrüt Yeşili sürümü hakkında bir açıklama yapmadı.

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Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 6GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 256GB depolama sürümleri sırasıyla 481 dolar, 525 dolar ve 584 dolar fiyatla satılıyor. Ancak Safir Mavisi’nin sadece 8 GB RAM + 128 GB modeli satın alınabilirken, diğer sürümler şimdilik sadece Siyah renginde mevcut.

Telefonun hakkında daha detaylı bilgiler almak için Xiaomi Mi Mix 3 incelememizi dikkate alabilirsiniz.