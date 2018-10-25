Çok uzun bir süredir beklediğimiz Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonları, sonunda görücüye çıktı. Yeni modelin özellikle tasarım kısmında fark yaratması bekleniyordu. Hem sistem özelliklerinin oldukça yüksek tutulacağı hem de ilklerin deneneceği akıllı telefon olarak öne çıkan Xiaomi Mi Mix 3 modelinin, kızaklı yapısı yeni bir dönem başlatmış oldu. Hemen yeni modelin özelliklerinden söz edelim.

Xiaomi Mi Mix 3 Tasarımı Fark Yarattı

Yeni akıllı telefonların tasarımı oldukça dikkat çekici. Ön kısım tamamıyla ekrandan oluşuyor. Beklendiği gibi kamera alanı için bile ekstra bir alan kullanılmamış. Çentik alanı ve benzeri bir yapı söz konusu değil. Çerçeveleri oldukça ince olan Xiaomi Mi Mix 3, ön kamera alanını ise kızak bölümüne yerleştirmiş. Ekranı aşağı doğru kaydırarak kızağı kullanıp, ön kameraları açabiliyorsunuz.

Kızak kısmında dayanıklılık için 300 bin kez kaydırmaya kadar dayanıklı bir telefon sunulduğu açıklandı. Yani dayanıklılık konusunda soru işaretleri ortadan kalkmış durumda. Telefonların arka kapak kısmında ise yine dikkat çeken bir değişim söz konusu. Çift kamera yerleşimiyle gelen model, arka kısımda parmak izi sensörlerine de yer veriyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Ekran Özellikleri

Ekran kısmında 6.39 inçlik bir panele yer veriliyor. 600 nit parlaklık değerine yer veren Xiaomi Mi Mix 3, ekran oranı kısmında ise 19,5:9 değerine sahip olarak geliyor. Full HD+ çözünürlük değeri olarak bilinen 2340 X 1080 piksel çözünürlük değeri kullanan telefonun, genel olarak başarılı bir ekran sistemi sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle %93.4 ekran gövde oranı bir hayli dikkat çekici.

Xiaomi Mi Mix 3 Teknik Özellikleri

Teknik kısımda dediğimiz gibi amiral gemisi serilerini yansıtan özellikleri görüyoruz. Snapdragon 845 işlemcileri ilk dikkat çeken kısım. Adreno 630 grafik birimi kullanan işlemcilerin 2.8 GHz hız değeri, oldukça başarılı bir performans değeri elde edilmesini sağlıyor. RAM bellek kısmında 6 GB, 8 GB ve 10 GB RAM bellek seçenekleri sunuldu. 128 GB, 256 GB olmak üzere ise iki farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Kamera

Kamera özelliklerinde de dikkat çeken detaylar var. Ön kısımda kızaklı bölümün hemen altında çift ön kamera bulunuyor. 24 MP değerinde ana kameraya 2 MP değerinde bir ikinci ön kamera eşlik ediyor. Çift ön kameranın dışında arka kısımda da yine çift arka kamera var.

12 MP değerinde Sony IMX363 sensörlerinin kullanıldığı ana arka kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerada 960 fps ağır çekim özelliği de bulunuyor. İkinci kamera kısmında da yine 12 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir kamera bulunuyor.

Xiaomi Mi Mix 3 tüm bu özelliklere ek olarak hızlı şarj destekli 3850 mAh değerinde batarya, 5G desteği, Bluetooth 5.0 desteği gibi ekstra teknolojilerle geliyor. Telefonun fiyatı ise 6 GB RAM bellek kullanan model için 475 dolar olarak açıklandı. 8 GB RAM bellek kullanan modelin fiyatı 520 dolar, 10 GB RAM bellek kullanan özel modelin ise 725 dolar olduğu açıklandı.