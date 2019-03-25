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Xiaomi Mi Mix 4 Amiral Gemisi Yolda!

Xiaomi'nin Mi Mix serisine yeni bir telefon ekleniyor. Bu yeni amiral gemisi Mi Mix 4 olabilir...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi Mix 3 İnceleme

Geçen sene ekim ayında Xiaomi, Mi Mix 3 akıllı telefonunu tanıttı. Ayrıca 5G sürümü de Avrupa’da geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. Yeni bir Weibo yayını, Mi Mix serisini gösteriyor. Dördüncü bir model mevcut. Xiaomi Mi Mix 4 olabilir mi?

Hem görüntü hem de yayınlanan yazı da Mi Mix 4 ismi kullanılmıyor. Ancak görüntü, serideki bir sonraki amiral gemisi modeli olduğunu gösteriyor. Ekim 2016’da Xiaomi, Mi Mix konseptli ilk telefonu, seramik arka ve üç çerçeve bulunmayan bir telefon olarak piyasaya sürdü.

Kasım 2017’de tanıtılan Mi Mix 2 aynı tasarımla geldi. Ancak nirvanaya Ekim 2018’de tanıtılan Mi Mix 3  akıllı telefonu ile ulaşabildi. Daha yüksek bir ekran-gövde oranına sahip olmasına izin veren kızaklı bir tasarımla geldi.

Xiaomi Mi Mix 4 Amiral Gemisi Yolda!

Şirket ayrıca, Mi Mix 2S‘yi Mart 2018’de Mi Mix 2 modelinin güncellenmiş bir sürümü olarak duyurmuştu. Bu telefonunda Mi MIX 3S olması ihtimali de var. Ancak planlarının bu olup olmadığına dair herhangi bir onay yoktur. Muhtemelen, şirket Mi MIX 4’ün geldiğini ima ediyor olabilir.

Mi Mix telefonları genellikle yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülüyor. Şimdi, şirket yaklaşmakta olan bir Mi Mix telefonu için bir tanıtım görseli yayınladığına göre, Mi Mix 4‘ün bu yılın ortalarında piyasaya çıkabileceği anlaşılıyor.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi Mix 3 İnceleme

Mi Mix serisinin her serisi tasarımda sürprizler sundu. Bu nedenle, Mi Mix 4’ün Mi Mix 3’ten daha yüksek bir ekran boyutu sunması bekleniyor. Periscope lens ile donatılmış üçlü kamera kurulumuyla da geldiği söyleniyor.

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