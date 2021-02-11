Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altı Kameraya Sahip Olabilir!

Xiaomi, şirketin bu yılın sonlarında yeni bir Mi Mix serisi akıllı telefon piyasaya süreceğini onayladı. Mi Mix 4 ile birlikte şirketin bir tablet cihaz piyasaya süreceği de söyleniyor.

Mi Mix 4’ün piyasaya sürülmesinden önce, akıllı telefonla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni bir rapor, cihazın önde gelen ekran tasarımından bahsediyor.

Telefonun çentiksiz tam ekran bir tasarıma sahip olacağını iddia ediyor. Bu, Xiaomi’nin ekran altı kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk telefon üreticileri arasında olabileceği anlamına geliyor.

Şimdiye kadar sadece ZTE, ekran altı kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. ZTE Axon 20 5G‘nin bir üst modeli Axon 30 ise bu yıl piyasada yerini alacak.

Xiaomi daha önce bir prototip cihaz kullanarak ekran altı kamera teknolojisini kullanmıştı. Geçen yıl Eylül ayında, şirketin TCL CSOT tarafından üretilen ekran altı kameralarının 2021‘de gelebileceği bildirilmişti.

Mi Mix 4’ün yakın zamanda Xiaomi tarafından tanıtılan 88 derecelik eğrilere sahip dört taraflı şelale ekranı tasarımını benimseyeceği söyleniyor. Ancak, tüm bunların henüz şirket tarafından onaylanmadığını bir kez daha belirtelim. Akıllı telefonlarla ilgili en yeni haberleri ilk okuyan olmak için, bizi takipte kalın.