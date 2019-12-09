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Xiaomi Mi MIX 4, Gizli Kamerası İle Satışa Sunulabilir

Xiaomi'nin ortaya çıkan patenti, gizli bir kamera kurulumunu açığa çıkarıyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi MIX 4, Gizli Kamerası İle Satışa Sunulabilir

Xiaomi, Mi Mix 4 amiral gemisi akıllı telefonu uzun süredir söylentilere konu olmuştu. Şirketin telefonu piyasaya sürmesi bekleniyordu, bunun yerine Mix Alpha konsept cihazına dair onaylamalar gündeme geldi. Ancak, Mi MIX 4 hakkındaki söylentiler ve sızıntılar hala çok güçlü.

Çinli akıllı telefon üreticisi, yakında çıkacak Mi MIX 4 akıllı telefon için olduğuna inanılan yeni bir patent başvurusunda bulundu. “Dispaly Structure and Electronic Equipment” başlıklı patent, telefonun ekranında bir yer kaplamayan gizli bir kamerayı açıklıyor.

Patentte cihazın, ışık yayan tarafında yer alan bir ekran ve ışık ayarlama parçası içerdiği gösterilmiş. Karartma bileşeninin çalışma durumu ise, hafif iletim durumu ve bir polarizasyon durumu içeriyor. Ayrıca, bağımsız olarak kontrol edilebilen bir birinci bölge ve ikinci bölge bulunduruyor.

Xiaomi Mi MIX 4, Gizli Kamerası İle Satışa Sunulabilir
Xiaomi Mi MIX 4, Gizli Kamerası İle Satışa Sunulabilir

Ekran ayrıca bağımsız olarak kontrol edilebilen birden fazla piksel içeriyor. Ek olarak, ışık ayarlama bileşeninin birinci bölgesi, ışık geçiren bir durumda olduğunda birinci bölgeye karşılık gelen pikseller devre dışı bırakılıyor. Bu akıllı teknolojiyi yeni telefonlarda görmek son derece heyecan verici olacak.

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