Xiaomi Mi Mix 4 için Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Çok kısa bir süre önce yeni akıllı telefon serisinin tanıtımını yapan Xiaomi, yeni akıllı telefonlarının özellikleri için önemli artılarla gündeme geldi. Telefonların CC9 olarak yeni bir seri ortaya çıkardığını gördük. Şimdi ise Xiaomi Mi Mix 4 modeli gündeme gelmeye başladı.

Bu kez amiral gemisi akıllı telefonlar sınıfı için geleceği ortaya çıkan Mi Mix 4 akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağı konusunda ise çok fazla bir detay yoktu. Fakat son gelişmeler yeni akıllı telefonlar için de yavaş yavaş detayların ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor.

Xiaomi Mi Mix 4 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların teknik kısmına ilişkin çok fazla soru işareti var. Henüz bu modelin hangi işlemciyi kullanacağı ve nasıl bir ekranla geleceği konusunda detaylar ortaya çıkmadı. Buna karşın yeni akıllı telefonların kamera sistemleri için önemli detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi ürün yöneticisi olarak görev yapan Wang Teng tarafından Weibo üzerinden gelen bir soruya yapılan yorum, Mi Mix 4 modelinde yer alacak olan kameralar için detayları ortaya çıkarmış oldu. Paylaşıma göre bu modelde Samsung’un lensleri kullanılması ihtimali ortaya çıkıyor.

ISOCELL Bright GW1 kamera sensöründen de daha iyi bir kamera kullanılacağı konusunda paylaşımlar yapıldı. 64 MP çözünürlüğündeki lenslerin daha iyisinin kullanılması durumu oldukça dikkat çekici. Öyle ki bu alanda Sony ile Samsung arasında bir yarış söz konusu.

Xiaomi Mi Mix 4 modelinde yer alacak kameranın da çok iddialı olması, iki firma arasındaki yarışın kızışacağını gösteriyor. Tabii ki şu an için nasıl bir çalışma var bilmek zor. Hangi marka ile anlaşılacağı konusu da net değil. Kesin olan kısım, iddialı akıllı telefonların geleceği.