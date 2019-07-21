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Xiaomi Mi Mix 4 Kamerası Detaylanıyor

Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefonları için detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefonlarının kamera özellikleri için yeni iddialar paylaşıldı. Nasıl bir model bekliyoruz? Tanıtım ne zaman yapılacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de ne kadar iddialı bir marka olduğunu kanıtlamış durumda. Markanın orta segment akıllı telefonları bir yana, amiral gemisi modellerde de fark yarattığını görmek mümkün oluyor. Bu modellerden biri olması beklenen Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefonları için gelen detaylarda bunu doğruluyor.

Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefonları için ortaya çıkan son detaylar, yeni akıllı telefonların amiral gemisi modellerini bir hayli zorlayacağını gösteriyor. Yeni akıllı telefonların detaylarının ortaya çıktığından söz etmiştik. Teknik özellikler için paylaşılan detaylar bir yana şimdi ise söz konusu akıllı telefon modellerinin kamera detayları ortaya çıkmaya başladı.

Xiaomi Mi Mix 4 Kamera Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların kamerası kısmında 64 MP değerinde bir ana kameranın bulunması bekleniyor. 64 MP değerinde ana kameranın dışında, arka kısımda toplamda 3 ve 4 kameranın bulunması bekleniyor. Toplamda 4 arka kameranın bulunabileceği akıllı telefonların kamera özellikleri kısmında fark yarattığını görmek mümkün olacak.

Öyle ki iddialara göre bu kameralar içerisinde süper telefoto lensler yer alacak. Kameranın çekim kalitesinin maksimuma çıkmasını sağlayacak olan süper telefoto lenslerinin tam olarak nasıl bir artı sunduğunu görmek için tanıtımı beklemek gerekiyor.

Xiaomi Mi Mix 4

Tüm bu iddiaları bir kenara bırakacak olursak yeni akıllı telefonların 10x optik zoom sunacağına ilişkin bilgilerde bulunuyor. Bu özelliklerin dışında teknik kısımda da çok iddialı bir telefon bekliyoruz.

Teknik özellikler kısmında Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefonlarının Snapdragon 855 Plus işlemcilerinin karşımıza çıkması bekleniyor. Amiral gemisi modelin içerisinde 12 GB RAM bellek miktarı desteklenecek.

4500 mAh değerinde bataryası ve 100W hızlı şarj desteği gibi destekle karşımıza çıkacak olan yeni akıllı telefonların tüm bu özellikleriyle fark yaratması söz konusu olacak. Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihinin net olmadığını ve tanıtımın hemen sonrasında özelliklere yer vereceğimizi ekleyelim.

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